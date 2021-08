Il Ferragosto dei nuovi poveri

I nuovi poveri sono una delle dolenti eredità del Coronavirus, una vera e propria emergenza che, anche nella nostra città, non accenna a diminuire anche nel periodo estivo.

Caritas aperta per ferie

La Caritas e le altre realtà che si occupano di poveri saranno attive anche nella giornata di oggi, offrendo molteplici servizi e iniziative per chi ha bisogno di aiuto.

La mensa del povero di via Turchi alle 12 sarà regolarmente aperta, per offrire un pasto ai tanti bisognosi presenti in città.

Cocomerata a Villa Ester

La Comunità di Sant'Egidio alle 18,30 organizza invece una cocomerata con gli anziani soli e le famiglie del quartiere Oltretorrente a Villa Ester, in via Costituente.

Aiuti ai poveri in stazione

I volontari del Pulmino di Padre Lino stasera alle 20 saranno regolarmente in stazione per distribuire il cibo ai poveri, ma soprattutto per far sentire la propria vicinanza a chi trascorrerà in solitudine questa giornata di festa. Ieri mattina invece, così come avviene in ogni weekend, «La Ronda dei cuori Amici di Joe» ha distribuito la colazione ai senzatetto della stazione.

Nuovi poveri in aumento

Gli effetti della pandemia continuano a farsi sentire pesantemente a livello sociale ed economico anche a Parma. Se prima a chiedere aiuto erano soprattutto gli stranieri o le persone che si trovavano in povertà estrema, oggi bussano alla porta di Caritas e delle altre realtà che si occupano dei bisognosi, tanti parmigiani.

I dati relativi alla mensa del povero sono chiari e inconfutabili. «Nel 2020 - spiega Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana - abbiamo distribuito 15.452 pasti in più rispetto all'anno precedente (su un totale di 77.763). Si tratta di una crescita significativa, che testimonia un consistente aumento dei bisogni». «Siamo preoccupati per gli scenari futuri - prosegue - perché consapevoli che l'emergenza non è ancora esplosa in tutta la sua gravità. Stiamo lavorando da tempo per non farci prendere alla sprovvista e dare risposte efficaci e puntuali alle necessità emergenti». La crescita dei pasti della mensa, ma anche la necessità di distribuire delle monoporzioni, ha provocato un sensibile aumento delle spese sostenute da Caritas.

«Lo scorso anno abbiamo speso 159mila euro in più per i pasti della mensa su un totale di 375.561 euro - precisa Maria Cecilia Scaffardi -. L'aumento, significativo, è dovuto alla crescita dei pasti distribuiti, ma anche al fatto di dover prevedere per ogni persona delle monoporzioni, per evitare rischi di contagio. Questa maggiore uscita è stata coperta grazie al fondo «San Lorenzo» istituito dalla diocesi per l'emergenza».

Oggi, come segno di festa, nel pasto di ogni ospite sarà presente anche un dolcetto e uno snack. «Si tratta di un gesto reso possibile grazie alle donazioni e gli aiuti ricevuti dalle tante aziende, realtà e persone che ci sostengono -sottolinea la Scaffardi -. Desidero ringraziare quanti ci stanno facendo sentire la propria vicinanza. Un «grazie» particolare lo rivolgo infine ai nostri instancabili volontari e alle Caritas parrocchiali».

Luca Molinari