Il «no vax» in Rianimazione: «Intubatemi, ma non vaccinatemi»

«Intubatemi, ma mi raccomando: non vaccinatemi». I no vax non mollano, nemmeno in un letto di ospedale. Anche quando la cruda realtà è evidente: i 46 pazienti ricoverati in area Covid al Maggiore di Parma non sono tutti no vax, ma comunque molte di esse sono persone che non si sono vaccinate per un motivo o per l'altro.

E i pazienti in Rianimazione? «C'è chi accetta persino di essere addormentato e intubato ma non accetterebbe mai di farsi vaccinare - spiega Sandra Rossi, primario della 1ª Anestesia e Rianimazione del Maggiore -. Fortunatamente, tra i ricoverati c'è anche chi ha capito di aver fatto una sciocchezza a rimandare il vaccino. Ma i no vax non si convincono, perché non credono nella validità del vaccino. E quando si ha a che fare con l'irrazionalità è difficile comprenderne le motivazione recondite». Senza accusare nessuno, ci mancherebbe, è una scelta difficile da comprendere. Ma quali sono le motivazioni dei no vax duri e puri? «Per loro il Covid non esiste ed è una manovra per spingere i vaccini - racconta Tiziana Meschi, responsabile del padiglione Covid del Barbieri -. E purtroppo non si pentono di non essersi vaccinati. Chiaramente, tra i ricoverati non sono tutti no vax. Tra i non vaccinati ci sono pazienti che volevano aspettare per vedere cosa sarebbe accaduto a settembre, sperando in un miglioramento, e chiaramente ora si pentono».

M.V.