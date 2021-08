Marco Bruni è morto a 56 anni. Il sindaco Serpagli: «Carissimo amico, ci mancherai»

Bedonia I rintocchi delle campane della torre della chiesa parrocchiale Sant'Antonino di Bedonia venerdì sera hanno annunciato la scomparsa di Marco Bruni e le manifestazioni organizzate da comune e associazioni hanno posticipato gli appuntamenti. Bedonia e l'alta Valle si sono fermate, sono rimasta in silenzio e si sono strette con affetto al dolore della moglie e dei suoi amati figli.

Marco aveva solo 56 anni: da due lottava contro la malattia che lo aveva colpito. Con dignità e costanza si era sottoposto a terapie e cure mirate ma, negli ultimi tempi, la sua forte fibra aveva ceduto e nulla è stato possibile per evitare il tragico epilogo: venerdì scorso in una stanza della Valle del Sole dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro in silenzio, come da aveva sempre vissuto, ha detto addio alla sua famiglia, al suo lavoro, al suo paese e ai suoi impegni nella parrocchia, nello sport e nel mondo del volontariato dove, come milite della Croce Rossa, membro del consiglio pastorale e consigliere della Bedoniese Calcio, aveva espresso le sue innate doti di altruismo. Marco dopo la scuola aveva iniziato a lavorare come elettricista in un'azienda locale poi il definitivo impiego fisso all'Enel, 31 anni consecutivi prima come operatore poi come responsabile di zona.

Ieri era giorno di mercato a Bedonia, di lui e delle sue silenziose opere di grande generosità si è parlato ovunque: Marco era davvero un punto di sicuro riferimento per la comunità della Valtaro.

«Con lui ho imparato l'impegno politico, il primo impegno in parrocchia, il primo impegno nel volontariato - ha commentato il sindaco Serpagli -. La disponibilità di Marco è sempre stata esemplare e con lui tutta la sua famiglia. Caro Marco, noi bedoniesi ti diciamo grazie. Ci mancherai…». Oggi alle 16,30 nella chiesa parrocchiale Sant'Antonino i funerali. Marco lascia nel dolore la moglie Graziella con i figli Caterina e Pierluigi, la sorella Paola con Claudio e tanti amici che lo ricorderanno per la sua generosità e per il suo innato altruismo.

Giorgio Camisa