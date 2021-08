Si parte, prima partita «vera» per il Parma: contro il Lecce non ci sarà Buffon

Sandro Piovani

Ferragosto in campo. Di certo farà caldo, per la temperatura ed anche per le emozioni che un «primo giorno di scuola» può dare. Perché oggi, nel primo turno di Coppa Italia, il Parma contro il Lecce (ore 18, diretta Tv Italia 1) si gioca la qualificazione in gara secca (in caso di parità supplementari e rigori). E, chi passa, nel secondo turno affronterà lo Spezia che venerdì ha eliminato il Pordenone.

Insomma farà caldo, anche per Enzo Maresca. Che sarà chiamato alle prime scelte, alle prime conferme e alle prime inevitabili esclusioni. Oltre che alle prime «sofferenze»: ad esempio mancherà Gigi Buffon per un acciacco che lo aveva tolto anche dall'amichevole con l'Inter. Chissà forse Buffon non avrebbe giocato comunque, a volte (anzi spesso) è il «secondo» (leggi Colombi) il portiere di Coppa Italia. La sensazione però è che Buffon potrebbe saltare anche l'esordio in campionato, venerdì a Frosinone. Non solo il portiere poi: ci sono giocatori in «odore» di rientro, citiamo su tutti Inglese. Lui e Mihaila probabilmente giocheranno, ma come titolari o come subentri? Dubbi che troveranno risposta alle 18.

Stessa cosa si può affermare per i nuovi arrivati: con Schiattarella squalificato (era stato espulso nella stagione scorsa in Empoli-Benevento), quali scelte porterà Maresca per attacco e centrocampo? Tutino e Correja partiranno dall'inizio oppure subentreranno in caso di bisogno: probabile la seconda ipotesi visto che entrambi hanno lavorato con i compagni per un paio di allenamenti soltanto. Promuovere poi Tutino e Correja subito titolari avrebbe il profumo della bocciatura per i giovani Benedyczak e Daniele Iacoponi, che dall'inizio del ritiro stanno lavorando duramente per dimostrare il loro valore.

Insomma tutte considerazioni che rappresentano le difficoltà che dovrà incontrare Maresca questo pomeriggio. Senza dimenticare che il Parma dovrà risolvere almeno due problemi che lo hanno assillato nelle amichevoli con le big in precampionato: zero i gol fatti, pur con prestazioni diverse tra loro, e un calo evidente nell'ultima mezzora.

Si sa che gli esami non finiscono mai, ma questo primo passaggio rappresenta un po' il viatico, la spinta ideale per iniziare al meglio la stagione, nel nome del tanto abusato quanto vero luogo comune (o proverbio) «chi ben comincia....». Senza dimenticare poi che difronte ci sarà un Lecce compatto, che pratica un gioco sparagnino ma efficace. Citiamo per tutti l'ex Coda: un centravanti che in B fa la differenza. Una squadra che si candida, nonostante i venti di mercato, ad essere protagonista. Una sfida «inter pares» che vale la qualificazione e tanta autostima.