«Bloccato in treno per ore senza aria e senza aiuti»

Otto ore in ostaggio di un treno regionale con i finestrini chiusi e l'aria condizionata guasta. E' una vera e propria odissea quella vissuta sabato sera dal giovane parmigiano Sebastiano Pettenati assieme agli altri settecento passeggeri, parte dei quali parmigiani, presenti sull'Ancona-Piacenza. «Il treno si è fermato alle 15,30 a Cattolica, dove ci troviamo in vacanza - raccontano i familiari di Sebastiano -. Nostro figlio voleva tornare a Parma per partecipare ad una festa di un amico e così lo abbiamo accompagnato in stazione. Un'ora dopo la partenza ci ha detto che il treno si era fermato all'altezza di Ozzano Emilia per un guasto». Verso le 19,30 il treno è ancora fermo nello stesso punto. «L'aria a bordo era diventata irrespirabile, le persone grondavano sudore, ci si sentiva come topi in gabbia tra lamiere roventi» sottolineano Sebastiano e i suoi familiari. C'è chi, preso dalla disperazione, rompe i vetri con un estintore. Nel frattempo si riaprono le porte e qualcuno decide di proseguire a piedi passando tra i campi. Alle 20.25 il treno riparte ma dopo pochi metri si ferma di nuovo. Il convoglio riparte intorno alle 21.15, dopo quattro ore di fermo, per arrivare a Bologna alle 21.30 trainato da un locomotore. «Sebastiano è arrivato in stazione a Parma alle 23,30 anziché alle 19,30 - precisano i familiari - Ciò che ci lascia sbigottiti è che nessuno abbia prestato aiuto ai passeggeri».

L.M.