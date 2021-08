Due minorenni in fuga: i carabinieri li ritrovano in un parco di Felino

Sala Baganza Merito dei Carabinieri di Sala Baganza il ritrovamento di due minorenni che da qualche giorno avevano fatto perdere le loro tracce, gettando nel panico le proprie famiglie.

Forse è stato il desiderio di infrangere le regole e di compiere una bravata, ma ciò che ha spinto i due ragazzi a scappare da casa è ancora un mistero. I Carabinieri della stazione di Sala Baganza, che in queste torride giornate di Ferragosto hanno intensificato i loro controlli sia sulla viabilità che sul rispetto delle misure anti-contagio, si sono imbattuti in una situazione apparsa subito sospetta.

In un parchetto nel comune di Felino due ragazzi erano intenti a fumare quello che aveva tutta l'aria di essere uno spinello. Chiesti i documenti è scattato il controllo presso la banca dati e qui la spiacevole sorpresa.

I nomi dei due giovani, 16 anni uno e 17 anni l'altro, erano presenti nell'elenco delle persone per le quali era stata comunicata la scomparsa. Se per uno di loro la famiglia aveva segnalato l'allontanamento da casa 48 ore prima, per l'altro la comunità nella quale era accolto aveva denunciato la scomparsa già da qualche giorno.

Una fuga, pare, senza particolari motivi, forse per passare insieme una «notte brava» o per partecipare a qualche festa, al momento questo non è ancora noto, come pure non è chiaro se i ragazzi durante le scorse notti siano stati ospitati da qualcuno oppure, visto il grande caldo, abbiano dormito direttamente sotto le stelle.

Fortunatamente i giovani, al momento del ritrovamento, stavano bene e sono stati riconsegnati l'uno ai genitori e l'altro al responsabile della Comunità di accoglienza per minorenni di Fornovo dalla quale si era allontanato. Per uno dei ragazzi è scattata anche la segnalazione alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

r.c.