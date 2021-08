I 101 anni di Ave Brianti, storica maestra e allenatrice di calcio in parrocchia

Fontanellato Doppia festa, nel giorno di Ferragosto, per la maestra Ave Brianti che domenica ha tagliato il traguardo dei 101 anni soffiando sulle candeline della magnifica torta, commissionata dalla nipote Elisabetta, con i suoi gusti preferiti. «Crema e chantilly: buonissima» ha commentato soddisfatta Ave dopo aver terminato la seconda fetta, uno strappo alla regola consentito dalla speciale occasione.

«Quest’anno non è andato male: sono solo diventata un po’ più sorda» sorride Ave tirando le somme del suo primo anno nel club dei centenari. Peccato non poter fare un giro alla sagra, ma poco importa visto che a lei piaceva di più quando la festa patronale era un’occasione per andare a ballare. «Quando ero ragazza, il 15 agosto si andava a ballare, si incontrava gente. Allora vivevo a Samboseto e si festeggiavano sia l’Assunta che il patrono, la prima domenica di ottobre». Poi il matrimonio, l’arrivo della figlia Luigia e poi della nipote Elisabetta le hanno suggerito di trascorrere il Ferragosto al mare o in montagna e accantonare il ballo. Ma in paese, dove Ave resta per tanti «la signora maestra», c’è sempre stato tanto altro da fare. Come ad esempio le partite di calcio «genitori contro figli» organizzate a scuola e, da catechista, con le famiglie della parrocchia. «Don Giancarlo stava in porta, io l’allenatore dei più piccoli», ricorda. E il calcio ancora oggi è la sua grande passione: «Non ho mai giocato perché ai miei tempi non c’erano squadre femminili, ma mi è sempre piaciuto guardare le partite. Quest’anno ho seguito con passione l’Europeo e la vittoria finale è stata una grande gioia». Il suo calciatore preferito è Cristiano Ronaldo e, a dirla tutta, se la sua salute glielo consentisse vedere una partita allo stadio le piacerebbe davvero. In questi 101 anni Ave ha collezionato tante gioie ma anche qualche rimpianto: «Mi piaceva molto studiare ma i soldi erano pochi. Grazie ad una borsa di studio sono riuscita a finire le Magistrali ma avrei voluto tanto laurearmi. Mi ero iscritta a Lettere a Milano e ogni giorno andavo in stazione a Fidenza con la bicicletta per prendere il treno e seguire le lezioni, ho superato anche sei esami, ma poi non ho avuto la possibilità di andare avanti e questo è una delle cose che più mi sono dispiaciute». Al posto della laurea ha però conquistato l’affetto delle tante generazioni di bimbi che da lei hanno potuto imparare non solo l’alfabeto e le tabelline. Ma oggi, se potesse esprimere un desiderio, quale sarebbe? «Ho letto che c’è un villaggio in Nepal in cui la gente vive oltre 130 anni: mi piacerebbe andarlo a visitare per capire qual è il loro segreto».

Chiara De Carli