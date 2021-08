Il Ferragosto di una volta

Quello appena trascorso è stato un Ferragosto incandescente, non tanto per i disastrosi incendi verificatisi in Sicilia ed in altre regioni, ma per le temperature africane che il «continente nero» ci ha soffiato addosso, complice l'anticiclone.

«Epicentro» delle ferie

Ferragosto è da sempre «l'epicentro» delle ferie, ossia quel paio di giornate di metà agosto, il 14 ma soprattutto il 15, che consentono alla gente di staccare dal lavoro per concedersi uno scampolo di relax. Nella nostra città un tempo esisteva il «ferragosto parmigiano», una sacra tappa dell'anno la cui «liturgia» veniva celebrata da alcuni «sacerdoti» della parmigianità. Immagini amabilissime che riaffiorano sfogliando l'ormai ingiallito talismano dei ricordi.

I fedelissimi della città

Negli anni Sessanta alcuni fedelissimi della città festeggiavano il 15 agosto in una Parma completante deserta. Imperdibile, allora, l'appuntamento per l'aperitivo al «Bar Orientale» in piazza Garibaldi, a mezzogiorno in punto, di alcuni inguaribili «malati» affetti da «parmigianite acuta».

Tra questi, gli indimenticabili Peppino Ferrari, impeccabile cerimoniere del Comune, Gigèn Vicini, cantore del nostro dialetto, il professor Lunardi ed il direttore della Gazzetta Baldassarre Molossi. Dopo il rito dell'aperitivo, tutti in posa per il rituale scatto di Giovanni Ferraguti.

Il pranzo nei borghi

Un ‘altra antica tradizione ferragostana era il pranzo in borgo Marodolo allestito, per l'occasione dall'oste Adorino Picelli , per tutti «Gino», «pramzàn dal sas» e gigante di stazza e di bontà che, con le Torri dei Paolotti, era divenuto uno dei monumenti simbolo «de d'la da l'acua». La trippa, la famosa «buzèca äd Piceli», era la protagonista, con il famoso «nadòr mut» arrosto, del pranzo ferragostano. Gino, per l'occasione, metteva fuori i tavoli mentre l'antico borgo oltretorrentino, delimitato per l'occasione da alcuni vasi di oleandri, veniva occupato dai «forzati del ferragosto parmigiano».

Si baraccava da mezzogiorno a quando sbucava la luna oltretorrentina alla quale l'indimenticato poeta Gigén Vicini dedicò alcuni ricami poetici in vernacolo. Al pranzo da «Picèli» non mancava mai una significativa rappresentanza della parmigianità più vera: Gabriella Pedroni, Gigètt Mistrali, Gigèn Vicini e Berto Michelotti. Un altro ferragosto tipicamente parmigiano si celebrava pure in altre «cattedrali» della parmigianità. Sotto la pergola della «Corale Verdi» Tonino Fereoli, Claudio Mendogni ed Andrea Rinaldi innalzavano i calici al Maestro insieme al presidente, l'istrionico avvocato Ambanelli, dopo un accenno della «Rondanèn'na» eseguito dal grande Tonino.

«Malva» e polpette

Il custode della Cittadella Adriano Catelli brindava, al pomeriggio della vigilia di ferragosto, con i fedelissimi della fortezza farnesiana e con alcuni campeggiatori del camping. «Feragòst pramzàn» anche al circolo «Solari» nella pista da ballo e all'«Aquila Longhi», per la regia del «presidentissimo» Corradone Marvasi e dei suoi fedelissimi, con aperitivo a base di polpette di cavallo «firmate» da Corradino, accompagnate da calici di «malva».

Gli irriducibili del ferragosto parmigiano oltretorrentino, per alcuni anni, si ritrovarono nel «salotto parmigiano» di Walter Ferrari, il mitico fornaio di borgo degli Asini (borgo Fornovo), dove veniva stappata una benaugurate bottiglia di malvasia. Ad alzare festosamente i calici: il simpatico Walter («Mitràja») e, fra gli altri: gli indimenticati Daniele («Filtòr»), Giorgio Barezzi, «Gaiòn», il popolare «pisonär» della «Colombofila Premiata», a quei tempi con sede in via Bixio, «Scäldafer», «Ciomèn», «Ciapétta», «Orsèn» e «Beziolèn».

I brindisi nei circoli

Il brindisi di Ferragosto non poteva mancare al «Pedale Veloce» nel cortiletto che si affaccia nel cuore della Parma vecchia. Rallegrati dal popolare «Pavlèn», i soci brindavano in quegli «scudlèn» dove apparivano i loro «stranómm»: «Scudéla», «Sigólla», «Bazlón», «Gambon'na», «Piopèr», «Bronzèn», «Poni», «Poldo», «Dartagnàn», «Gambètta», «Petón» (l'indimenticato popolare barbiere Felice Lepori di via D'Azeglio), «Gratugia» e «Putrela».

Al circolo «Amici Artigiani», per i «pramzàn», «Oca Morta» di via Costituente, tradizionale spuntino a base di pancetta e mortadella con brindisi alla presenza di numerosi soci dell'antico sodalizio nato nel 1878 in «bòrg Bartàn»: «Gàlo», «Carnera», «Bognerba», «Bali Longhi», «Trombètta», «Magnafôgh» ed il simpatico Giuliano Mazzera, elettrauto di turno, a bordo della sua inconfondibile auto gialla. Ferragosto anche «di qua dall'acqua» nei vari campi da bocce dove, nel tardo pomeriggio, appena la canicola allentava la presa, si cominciava ad udire il cozzare delle bocce tra di loro o contro il legno delle sponde.

Chi non amava le bocce ma le carte si cimentava in qualche «calda» briscola, all'ombra degli ippocastani dello «Stradone» combattendo il caldo con una fetta di cocomera fresca di una delle due «anguriaie» presenti nel viale. Magari, schiacciando pure un tonificante pisolino dopo l'abbuffata del «mezzogiorno di fuoco».

Alla sera, i giovani che erano rimasti in città, non resistevano alla tentazione di trascorrere la serata alla «Raquette», all'ombra della Cittadella, dove musiche confidenziali dell'orchestra di turno, ingaggiata dal solerte Paolo Baroni, fecero sbocciare tanti amori.

Lorenzo Sartorio