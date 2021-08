Le due vittime. Compagni di scuola e amici inseparabili

Il suo allenatore di calcio della Pontenurese, squadra del piacentino, ieri aspettava la telefonata, per sapere se Omar Beji, fosse stato libero dal lavoro, per poter disputare una amichevole, questa sera. Ma quella telefonata non è arrivata.

Anzi, purtroppo a telefonare al mister, Dario Bongiorni, sono stati invece i suoi calciatori, che hanno riconosciuto la macchina di Omar, nella foto pubblicata sul sito della Gazzetta. Pur non conoscendo ancora i nomi delle vittime, i ragazzi della squadra hanno subito collegato che potesse essere la sua auto. Quante volte lo avevano visto arrivare proprio su quella macchina. E’ disperato il mister Bongiorni. «Per me è come avere perso uno dei miei figli - ha spiegato il mister - e stamattina aspettavo la sua chiamata, perché Omar, lavorava nella campagna del pomodoro, come turnista, e quindi non sapeva se martedì sera poteva disputare l’amichevole. Io gli avevo risposto di non preoccuparsi perché il lavoro viene prima di tutto. Infatti, lui si preoccupava di lavorare per poter pagare l’affitto e le bollette, perché viveva da solo, dopo che la sua famiglia era tornata in Tunisia. Ma lui era voluto rimanere a vivere qui, perché diceva che la sua vita era con noi. Un bravo ragazzo, rispettoso, educato, serio. Era il nostro giovane di punta della squadra. Omar era arrivato due anni fa dal Borgo San Donnino ed era un bravo calciatore. Non toccava un dito di alcol, perché diceva che lui era musulmano e non poteva bere. Nemmeno durante il ramadan, quando lo pregavo di bere almeno acqua, altrimenti si sarebbe disidratato e non avrebbe retto a giocare, lui mi rispondeva che non poteva». Omar Beji era nato a Fidenza, nel febbraio del 2001 e aveva frequentato la scuola media Zani. Era un ragazzo perfettamente integrato, che in città aveva tanti amici.

L’altra vittima è Bilal Ourimchi, anche lui, ventenne, origine magrebina, nato a Crotone, nel luglio di vent’anni fa e residente a Fidenza. Erano tutti amici i quattro ragazzi che viaggiavano su quella macchina. Erano amici inseparabili Omar Beji e uno dei ragazzi gravemente ferito, nato in Senegal, nell’ottobre del 2001. Che ora sta lottando fra la vita e la morte e le sue condizioni sono considerate preoccupanti. E’ stato sottoposto a delicati interventi chirurgici: i medici non disperano di poterlo salvare. Proprio come Omar, anche l'amico ha una grande passione per il calcio e anche lui ha giocato due anni fa nella Pontenurese. Nella mente di mister Bongiorni è riaffiorata l’immagine di quei due ragazzi sempre insieme, inseparabili, sia nella vita che nello sport.

Ragazzi pieni di vita, allegri, sempre in movimento, atletici, integrati. Il quarto ragazzo, anche lui residente a Fidenza, sarebbe meno grave. Pur monitorato dai sanitari, per i gravi politraumi riportati, non sarebbe in pericolo di vita. Anche lui è stato sottoposto ad interventi chirurgici. Anche lui è nato a Fidenza, vent’anni fa: la sua famiglia, origine magrebina, da tempo vive in città. Dirigente scolastico, insegnanti e compagni di classe della scuola media Zani, che i ragazzi hanno frequentato, sono rimasti increduli, dopo avere appreso della tragedia. In tanti li ricordano ancora. Tutti sperano che i due ragazzi possano farcela.

