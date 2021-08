Non si ferma al posto di blocco: l'inseguimento si conclude con una pioggia di multe

San Secondo È arrivato a San Secondo, dal Cremonese, con un'auto sulla quale non avrebbe potuto circolare, ed è pure sfuggito ad un posto di blocco. Ma alla fine, in terra lombarda, è tornato senza auto e senza patente.

Ferragosto movimentato per un cittadino di origine ivoriana, residente in provincia di Cremona, che l'altro ieri ha raggiunto la Bassa insieme alla sua famiglia. Lungo la provinciale Parma - Cremona è incappato in un posto di blocco della polizia locale del servizio intercomunale Terre del Basso Taro e, nonostante gli fosse stato intimato l'alt, anziché fermarsi ha accelerato e si è dileguato riuscendo, inizialmente, anche a seminare l'inseguimento della polizia locale.

Credeva probabilmente di averla fatta franca, ma è noto che a volte la pazienza paga. Infatti, gli agenti della polizia locale, intuendo che avrebbe fatto la stessa strada, più tardi, per tornare verso casa, hanno semplicemente atteso. Poco più tardi l'auto, una Ford Ka, con a bordo la famiglia ivoriana, si è ripresentata ed ogni ulteriore tentativo di fuga è stato vano. Fin da un primissimo controllo alla banca dati è emerso che l'auto, non revisionata e priva di assicurazione, era stata sequestrata qualche giorno prima a Cremona, dalla polizia municipale del capoluogo lombardo. Ma il proprietario, che aveva ottenuto la custodia del veicolo per il periodo del sequestro, se ne è infischiato dei provvedimenti e, appunto, ha raggiunto San Secondo. A questo punto sono piovuti i guai. Infatti gli è stata immediatamente ritirata la patente, inviata alla Prefettura di Parma per la sospensione. Per la mancanza dell'assicurazione, essendosi trattato della seconda infrazione in meno di due anni, gli è stata rifilata una sanzione di 1732 euro a cui si sono aggiunti altri 1984 euro per il fatto che guidava un veicolo sequestrato. L'auto è stata immediatamente confiscata e trasferita a una officina autorizzata ed infine l'uomo che era al volante, per il fatto di non essersi fermato al primo alt, è stato segnalato alla Prefettura di Parma per i provvedimenti del caso.

P.P.