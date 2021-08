Addio all'ingegnere e musicista Valentino Riccardi

Anna Pinazzi

Non ci sono parole in grado di spiegare quello che Valentino Riccardi, scomparso il 16 agosto all’età di 76 anni, era per la famiglia e suoi amici. La moglie Laura Cavalca avrebbe bisogno di un elenco infinito per delineare la figura del marito: «Un uomo di un’intelligenza brillante e dal cuore grande - racconta - paziente, generoso, onesto, intelligente. Una persona che mi ha permesso di essere libera ed esprimere me stessa. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili».

In lui convivevano un animo estremamente scientifico (laureato Ingegneria elettrotecnica e Ingegneria elettronica) e una forte passione per l’arte. Dalla musica che lo ha da sempre accompagnato, da quando a 15 anni si pagò le prime lezioni di chitarra con la propria paghetta, fino agli ultimi istanti con il gruppo dei Mandolinisti di Parma di cui faceva parte. Un uomo buono che ha sempre cercato di aiutare il prossimo: «Ha trascorso due anni della sua vita in Burundi con il servizio civile - ricordano Laura con i figli Barbara e Enrico -. Qui ha insegnato in francese fisica, chimica e matematica agli alunni delle locali scuole superiori. Nelle ore libere dava lezioni di chitarra ad un gruppo di studenti». Ma nonostante tutti gli impegni e le passioni, è stato «la colonna portante della famiglia» ricordano i parenti. «I suoi momenti preferiti - dice Laura - erano quelli in famiglia». Valentino era anche un genitore affettuoso, complice e tanto entusiasta nei confronti della vita e delle piccole cose. Ha instillato «senza pressioni e senza accorgersene» la passione per la musica anche in sua figlia Barbara che suona il violino: una parte dell’animo di Valentino che rimarrà per sempre, insieme alle sue amate fotografie, la sua chitarra e l’affetto profondo nei cuori di chiunque l’abbia conosciuto.