Badanti no vax? Si possono licenziare

E se non si vuole (o non si può) vaccinare la badante? È necessario il green pass anche per questa categoria di lavoratori?

Sono sempre di più le domande di questo tipo giunte di recente anche all'Assindatcolf, l'associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, di cui è presidente nazionale il parmigiano Andrea Zini. Che conferma: «In effetti nelle ultime settimane abbiamo diverse domande su questo tema».

Il problema non riguarda solo i lavoratori contrari al vaccino, ma anche coloro che magari hanno eseguito l'immunizzazione in patria durante una vacanza (soprattutto nell'Est europeo) con farmaci (lo Sputnik) non riconosciuti dall'Ue. «Non possiamo certo pretendere che facciano un altro vaccino, ma almeno esigiamo una dichiarazione in italiano che attesti la vaccinazione», dice Zini.

Se non si può obbligare nessuno a sottoporsi alla vaccinazione - e quindi, da un punto di vista strettamente giuridico, spiega Zini, la mancanza di un green pass non può giustificare un licenziamento - è però vero che «dal punto di vista pratico, chi deve assistere persone fragili non può metterle a rischio di contagio e viene considerato dal datore di lavoro non più adeguato a svolgere la mansione per la quale era stato assunto» aggiunge Zini. Insomma, viene a mancare un rapporto di fiducia che rende lecito il licenziamento, pur sempre con preavviso e con tutte le garanzie previste da un regolare contratto.

«La badante è equiparata agli operatori delle case protette e ai profili sanitari e correlati» aggiunge Angela Calò, segretario generale aggiunto della Cisl di Parma e Piacenza. Per cui vale l'importanza di immunizzarsi e l'impossibilità di stare a stretto contatto con persone fragili e anziane. Oltre a questo, fa notare Calò, «c'è da valutare che quello di colf e badanti è comunque un contratto di lavoro privato che esclude la possibilità di impugnare il licenziamento».

Ma se la badante non potesse, per motivi sanitari motivati, sottoporsi alla vaccinazione? «In teoria c'è la possibilità di continuare a lavorare eseguendo tamponi, che però hanno una validità temporale limitata. Resta il nodo se il tampone in questo caso debba essere pagato dal datore di lavoro. Mentre nel caso di no vax, sarebbe a carico del lavoratore», dice Calò.

Un'ipotesi che però Zini giudica improponibile: «Il tampone è una verifica momentanea con validità molto limitata, inconciliabile con la certezza che esige un impegno delicato e continuativo». m.t.