I contagi? Sei volte più dell'anno scorso

Monica Tiezzi

I nuovi casi di contagio sono più che decuplicati a livello regionale e sestuplicati nel nostro territorio, rispetto ad un anno fa.

Una situazione che si riflette anche sui ricoveri ospedalieri: 45 ieri a Parma, contro i sei dell'anno scorso.

È impietoso il confronto fra il bollettino Covid del 17 agosto 2020 e quello diramato ieri dalla Regione. Pesa la variante Delta, con la sua alta contagiosità, ma pesa anche, per fortuna, una campagna vaccinale che prosegue a ritmo sostenuto. Come dire che «se il confronto fra i due giorni può creare perplessità» (come dice la responsabile del reparto Covid dell'ospedale Maggiore Tiziana Meschi), o addirittura sconforto, le prospettive a più lungo termine aprono il varco alla speranza.

Sinteticamente i dati, che vedete nel dettaglio nel grafico: 38 nuovi casi ieri a Parma, contro i sei dello stesso giorno del 2020, tre pazienti in terapia intensiva ieri e nessuno l'anno scorso, 478 nuovi casi in tutta l'Emilia Romagna contro i 41 del 2020, sette decessi ieri e nessuno 365 giorni fa, 44 ricoverati in terapia intensiva ieri a fronte dei quattro dell'agosto passato.

Dei 45 i malati Covid ieri ricoverati all'ospedale Maggiore, 23 si trovano al Covid hospital del padiglione Barbieri, cinque nelle cure intermedie, sempre al Barbieri, e 17 nella Clinica pneumologica, anch'essa tornata di recente reparto Covid dedicato.

Non siamo ai numeri della prima emergenza, ma qualche campanello d'allarme comincia a suonare. Soprattutto ricordando che per due giorni, la scorsa estate (il 27 e 28 luglio) nessun malato Covid era ricoverato in tutto l'ospedale.

Al Barbieri, spiega Tiziana Meschi, c'è una disponibilità di 30 posti letto Covid a fronte di 28 ricoverati. In caso di bisogno c'è l'ex day hospital della Neurologia con 23 letti in pronta disponibilità. Mentre in Clinica pneumologica sono occupati 17 dei 22 letti disponibili.

«Rispetto all'anno scorso, quando avevamo qualche caso di scarsissima rilevanza clinica, soprattutto giovani, siamo tornati a vedere polmoniti interstiziali importanti, che hanno bisogno di ventilazione» dice Meschi.

L'età dei ricoverati, sia nei reparti Covid che in terapia intensiva, va dai 45 ai 60 anni. «Sono tutte persone non vaccinate che sviluppano forme severe» dice Sandra Rossi, direttrice della prima Anestesia e rianimazione. Spesso, aggiunge Rossi, i focolai si sviluppano in ambito familiare e non è infrequente che più membri di una famiglia si trovino contemporaneamente ricoverati in vari reparti, al Barbieri o in terapia intensiva. Perché il timore del vaccino spesso viene condiviso in casa e la decisione di non vaccinarsi vede tutti d'accordo.

Le reazioni al contagio e ai suoi effetti? «Ci sono i no vax tetragoni, ma c'è anche chi ha rimpianti e invita dal letto d'ospedale amici e familiari non vaccinati a correre ai ripari. Qualcuno ancora fatica a capire che il vaccino è una grande opportunità e un passaporto per la libertà, quella vera: tornare ad una vita senza virus», dice Rossi.

Se galoppa la variante Delta, c'è però da considerare la «variante vaccini», inesistenti l'estate scorsa. A Parma e provincia, su una popolazione complessiva di 451.631 abitanti, il 55,3% ha completato il ciclo vaccinale (oltre 250 mila persone). Un dato simile alla media regionale, dove è completamente immune il 56,7% della popolazione (due milioni e 532 mila persone).