Omar e Bilal, morti a vent'anni: la città è in lacrime

Una città assopita nell’afa estiva e scossa dalla tragedia di Parola: incredulità e sgomento per la morte dei due ventenni, Omar Beji e Bilal Ourimchi e per gli altri due ragazzi rimasti gravemente feriti nel terribile schianto di lunedì.

Tutti e quattro di origine straniera, ma tre di loro nati e cresciuti a Fidenza e uno, nato a Crotone, pure lui residente in città. Uno dei due ragazzi rimasti feriti si trova ricoverato in Rianimazione al Maggiore, a Parma, e resta in prognosi riservata per i gravi politraumi riportati.

Meno gravi le condizioni dell’amico, in osservazione al Pronto soccorso, con una prognosi di sessanta giorni, ma in lieve miglioramento.

Pare che i quattro ragazzi stessero tornando a casa, dopo avere trascorso la notte di Ferragosto in un locale della zona. Arrivati all’altezza di Parola, la Seat di Omar è andata a schiantarsi contro un pilone di cemento di un cancello: nel groviglio di lamiere, Omar e Bilal sono morti sul colpo, mentre gli altri due amici che viaggiavano con loro sono stati estratti in gravi condizioni.

Adesso la Polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi sta ancora lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto, fra l’altro, in un rettilineo.

Omar Beji era nato a Fidenza nel febbraio del 2001 e aveva frequentato la scuola media Zani. Era un ragazzo perfettamente integrato, che in città aveva tanti amici. Si era appassionato al calcio sin da ragazzo, arrivando poi a giocare in squadra. Viveva in città da solo. Era molto conosciuto nell’ambiente del calcio per essere stato capitano della Berretti del Piacenza. Dopo cinque anni in biancorosso, Beji era stato ceduto al Borgo San Donnino, per poi passare alla Pontenurese.

E proprio il mister della Pontenurese, Dario Bongiorni, lunedì mattina aspettava una telefonata da Beji, per sapere se fosse stato libero dal turno di lavoro, nella campagna del pomodoro, per poter disputare una amichevole martedì sera. Ma purtroppo quella telefonata non è mai arrivata.

Anche fra i dirigenti e i giocatori della squadra Borgo San Donnino, capitanati dal presidente Luca Magnani, dove Omar aveva militato, è calato un muto e doloroso silenzio. Sul sito della società, una foto di Omar quando giocava nella compagine borghigiana e una dedica. «Il Borgo San Donnino vorrebbe esprimere la sua vicinanza unendosi al dolore della famiglia di Omar, ma mai come in questi casi è difficile trovare le parole adatte. Perdere la vita a vent’anni provoca una sensazione di frustrazione e di impotenza che colpisce tutti noi. Vogliamo altresì salutare Bilal e fare i nostri migliori auguri agli altri due ragazzi rimasti feriti accumunati da questa tragica vicenda. Grazie e addio Omar. Che la terra ti sia lieve». L’altra vittima è Bilal Ourimchi, anche lui ventenne, origine straniera, nato a Crotone,nel luglio di vent’anni fa ma residente da anni, in città, con la numerosa famiglia, in viale Vittoria, nel «casermone». Sgomenti i vicini di casa che hanno visto crescere Bilal e i suoi fratelli. «Li ricordiamo da bimbi, gioiosi, che correvano nel cortile... Bilal adesso si era fatto un bel ragazzo. Brave gente, integrata. Pensare che i suoi familiari stavano tornando, da un periodo al loro Paese, e quando è successa la tragedia erano sulla nave. Non vogliamo pensare a quel momento in cui sono stati informati...». s.l.