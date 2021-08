Riferimenti alla legge Zan nell'omelia: una fedele protesta e scrive al priore

Michele Deroma

Non è stata solo la questione green pass e tamponi, per il pubblico presente alla fiera dell’Assunta, ad animare il Ferragosto di Fontanellato: non è infatti mancata anche una piccola polemica religiosa, in seguito alle parole pronunciate da padre Riccardo Barile, priore del santuario della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato, durante la messa celebrata alle 10 dello stesso 15 agosto, ricorrenza dell’Assunzione di Maria.

A protestare per le affermazioni espresse dal sacerdote durante l’omelia della funzione, è stata Cristina Mora, fedele residente nel Reggiano con il marito , solita presenziare alla messa solenne celebrata a Ferragosto nel celebre santuario di Fontanellato.

Ecco il motivo della sua protesta: «Il sacerdote ha pronunciato frasi decisamente “all’antica” - è l’accusa di Cristina - sia in riferimento ad alcune azioni compiute in generale dalle donne, che in relazione alle tematiche su cui si concentra il discusso disegno di legge Zan».

«Il sacerdote - continua - se l’è infatti inizialmente presa con le persone che decidono di cambiare il proprio sesso, chiedendosi come si presenteranno davanti a Dio, accusando inoltre le donne che scelgono di sottoporsi ad operazioni chirurgiche e lifting per dare una seconda giovinezza al proprio corpo, e coloro che si vestono in modo succinto».

Lo stesso padre Barile ha successivamente chiarito i concetti espressi durante la propria omelia: «Ho detto che la Madonna è assunta corporalmente in cielo, e ho invitato i fedeli a rispettare il proprio corpo: diversi decenni fa i parroci raccomandavano alle donne di vestirsi in modo decoroso, soprattutto nel periodo estivo, ma credo che questa sia una questione anche di poco conto considerando le tematiche attuali, in cui viene posta in gioco la stessa identità di una persona, vista la possibilità di cambiare il proprio sesso. Ho pertanto invitato la comunità ad accettare il proprio corpo, anche durante l’itinerario che ciascuno affronta nella sua vita terrena», ha precisato il priore.

La stessa Mora ha scritto una lettera di protesta al santuario della Beata Vergine del Rosario: «Non ritengo che sia nel mandato dei sacerdoti esprimere giudizi di questo tipo», ha inoltre aggiunto Sofia, figlia di Cristina Mora.