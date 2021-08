Troppi schiamazzi, esce imbracciando un fucile: paura al parco

Stanco degli schiamazzi provenienti da un parco pubblico, un 40enne di Busseto ha messo mano ad una carabina ad aria compressa minacciando i presenti. Per lui, inevitabilmente, sono arrivati i guai con la giustizia.

È successo l'altra sera a Busseto. Alcuni ragazzini, insieme ai loro genitori, come sono soliti fare, dopo cena hanno raggiunto un’area verde attrezzata per trascorrere un po’ di tempo in compagnia, all’insegna del divertimento e del gioco.

Un quarantenne, che vive negli immediati paraggi del parco giochi, disturbato dai continui schiamazzi ha iniziato prima a protestare e poi ha deciso di uscire sul balcone di casa imbracciando quello che, a tutti gli effetti, sembrava essere un fucile, invitando tutti a smetterla perché voleva riposare.

Alcuni dei presenti, allarmati da quel comportamento, hanno subito composto il 112 e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Busseto, agli ordini del maresciallo Sebastiano Pelligra. I militari, che in quel momento erano impegnati in controlli del territorio disposti e coordinati dalla compagnia carabinieri di Fidenza comandata dal capitano Vito Franchini, grazie anche alle indicazioni dei presenti hanno subito individuato e identificato il quarantenne. L'uomo, sul quale gravano anche piccoli precedenti, è stato denunciato per minaccia aggravata. L'arma, risultata essere una carabina ad aria compressa in libera vendita, è stata invece sequestrata.