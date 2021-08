Verso una proroga della scadenza o terza dose?

Giuseppe Milano

Sempre di più nelle mani di un «qr code», puntini bianchi e neri che sul display del nostro cellulare ci aprono le porte di bar, ristoranti e cinema, presto anche di treni e aerei per non parlare di ospedali e scuole. Mentre la campagna vaccinale è più che mai nel vivo, e con essa la corsa proprio ad essere in regola con il Green pass, si comincia a pensare anche al futuro, a quando scadranno i mesi di validità del lasciapassare.

Sì, perché i nove o sei mesi di validità del pass verde europeo sono già in buona parte trascorsi per una parte di parmigiani, in particolare operatori sanitari ed ospiti delle residenze per anziani.

I 270 giorni di validità nel caso di ciclo vaccinale completo scadranno ad esempio per 2.574 medici o infermieri (poco meno del 14% dell'intera categoria) a fine ottobre. Esattamente un mese dopo il problema si riproporrà invece per 2.153 anziani assistiti.

Al momento la Usl di Parnon ha ancora ricevuto indicazioni su cosa accadrà allora. Si tratta poi, va ricordato, di un documento rilasciato a livello nazionale dal ministero della Salute e quindi spetterà al Governo indicare la strada da percorrere. L’Ausl comunque fa sapere di «essere sempre costantemente impegnata, per quanto di competenza, nel perfezionare i flussi informativi utili al ministero per l’emissione dei Green pass».

La palla passa quindi al Governo ma, attenzione, non si tratta solo di un passaggio burocratico. Secondo le indicazioni del comitato tecnico scientifico quando il Green pass è scaduto significa che nella persona interessata non sono più presenti le condizioni sanitarie (negatività a tampone, guarigione, copertura vaccinale in base alle rispettive tempistiche) che consentono l’accesso a luoghi collettivi riducendo il rischio di diffusione del virus. Insomma non è solo scaduto un documento, come ad esempio la carta di identità o la patente, ma di fatto non ci sarebbero più le condizioni di sicurezza sanitaria. Anche le stesse case produttrici dei vaccini, ultima in ordine di tempo Pfizer, hanno evidenziato il calo della protezione a sei e nove mesi di distanza dal completamento del ciclo. Un quadro che quindi farebbe ipotizzare l'ipotesi della terza dose, come sta già avvenendo da diversi giorni in Israele o come già preso in considerazione in Italia per le categorie fragili. Ma tutto questo potrebbe coincidere con la fase finale dell'attuale campagna vaccinale e quindi non è escluso che si vada ad una proroga degli attuali Green pass con scadenza non più a 270 giorni bensì a undici o addirittura dodici mesi.

E contano i giorni anche i guariti dal Covid. Per loro il pass vale solo sei mesi e nel frattempo devono provvedere a vaccinarsi con una dose per non rischiare di perdere la carta. Ma in questo caso la disponibilità di posti messi a disposizione dell'Ausl per la campagna vaccinale non mette a rischio la loro copertura.

In cima alla lista di quelli che temono di rimanere senza Green pass ci sono però i volontari del vaccino italiano Reithera. La sperimentazione, che a Parma ha riguardato una trentina di persone, permette di ottenere un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione, e quindi dal Green pass, sino al prossimo 30 settembre. Anche in questo caso, nessun indicazione per il futuro. Quindi, per ora, meglio non prenotare un treno o un aereo per Natale o il cenone per Capodanno. Il Green pass potrebbe essere un grattacapo in più.