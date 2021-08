463 interventi sulle orme di Charlie Alfa

Quello schianto tra le nubi, avvenuto 31 anni fa, non è stato vano. Il lascito della tragedia del Ventasso è una ricerca continua dell'eccellenza nel campo della sicurezza e dell'organizzazione nel soccorso d'emergenza. A testimoniarlo sono i dati dell'attività dell'elisoccorso: soltanto nei primi sei mesi di quest'anno sono stati trasportati 463 pazienti, 156 di questi erano di Parma. Lo scorso anno invece gli interventi erano stati 762 e 249 riguardavano Parma.

Per quanto riguarda le patologie, nei primi sei mesi di quest'anno un intervento su due è stato per traumi. Al secondo posto i problemi neurologici (18,5 per cento) seguiti da quelli cardiologici (17,8 per cento).

La commemorazione

Ieri pomeriggio è avvenuta la tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime dell'equipaggio di Charlie Alpha: il pilota Claudio Marchini, il medico anestesista Anna Maria Giorgio e gli infermieri Corrado Dondi e Angelo Maffei.

Davanti al cippo commemorativo di via Casati Confalonieri, nelle vicinanze del circolo Dipendenti Sanità, si sono ritrovati i rappresentanti delle due Aziende sanitarie, i colleghi della centrale operativa del 118 e le principali autorità cittadine, oltre alle delegazioni delle associazioni di volontariato che partecipano alla rete del soccorso provinciale.

Il grazie ai sanitari del 118

Marco Boselli, coordinatore del 118, ha guidato la cerimonia che si è aperta con una breve preghiera e un minuto di silenzio.

Adriano Furlan, direttore della centrale operativa 118, ha sottolineato come la solidarietà sia uno dei valori fondanti del soccorso. «L’incremento del numero complessivo delle emergenze - ha dichiarato - fotografa una organizzazione capace di rispondere con tempestività alle necessità del contesto territoriale, grazie anche alla stretta collaborazione tra gli equipaggi dell’eliambulanza e quelli a terra di Anpas e Cri». Antonio Pastori, dirigente coordinatore del Sistema regionale 118, ha ricordato i colleghi sottolineando come «il servizio di elisoccorso abbia prestato la sua collaborazione per il trasporto dei pazienti dalla zona del piacentino epicentro della pandemia verso altri ospedali della regione, grazie al funzionamento collaudato dell’intera compagine, basata su competenze tecniche, scientifiche e una forte capacità di fare squadra». Gino Tosi, coordinatore del 112 per la regione Lombardia, è stato tra i fondatori dell'elisoccorso a Parma e ha ribadito l'importanza di «valorizzare il sacrificio di questi quattro colleghi scomparsi».

«A partire da quel terribile 18 agosto, il costante miglioramento degli standard di sicurezza per i trasporti dei pazienti in condizioni di emergenza-urgenza - ha dichiarato Ettore Brianti, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - ha consentito di moltiplicare le possibilità di soccorso, con una prognosi sempre migliore per i pazienti».

Salutando i famigliari delle vittime, lo stesso Brianti ha posto l'accento sul grande lavoro svolto «negli ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus». Giuseppina Frattini, direttore del presidio ospedaliero dell'Azienda Usl, ha quindi ricordato che «gli operatori sanitari del 118 e dei servizi di emergenza-urgenza sono professionisti con elevatissime competenze clinico-specialistiche, in grado di affrontare e risolvere situazioni di alta complessità condizionata dal fattore tempo». «A tutti loro - ha proseguito la stessa Frattini - va il nostro infinito ringraziamento, unito al ricordo per chi tra loro sacrificò la vita sul Ventasso 31 anni fa». L'assessore regionale Barbara Lori ha sottolineato l'importanza di «tenere viva la memoria dell'equipaggio di Chalie Alpha facendo tesoro di questo sacrificio per il presente e il futuro». Tra gli intervenuti Vincenzo Russo, viceprefetto aggiunto, Laura Rossi, assessore al Welfare, Matteo Daffadà, consigliere regionale, Gianpaolo Cantoni, consigliere provinciale, Paolo Martelli, pro rettore vicario dell'Ateneo.

Luca Molinari