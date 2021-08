I prof Maria Giovanna e Aroldo, salutati con un grande «grazie» da tutta la comunità di Sorbolo

Sorbolo Mezzani Aroldo Busato e Maria Giovanna Fabbi hanno lasciato Sorbolo per tornare a vivere nel Vicentino, terra natia di lui. I due, da molti anni in paese, erano entrambi insegnanti di educazione fisica e hanno fatto parte del più vivace tessuto sociale sorbolese: Aroldo come presidente della sezione locale del gruppo Alpini e Maria Giovanna, già atleta nella nazionale di volley, come allenatrice del «Sorbolo Pallavolo», consigliera comunale negli anni ‘90 e attiva nella Protezione civile. «Grazie per averci insegnato ad amare la pallavolo, quella ricca dei valori più profondi dello sport – hanno ricordato le allieve di Maria Giovanna –. Per noi la palestra non era solo bagheroni, palleggi e salti. Per noi era, ed è anche oggi, quel posto dove confrontarsi e sorridere. Ci hai reso persone migliori e hai dato tanto a generazioni di piccole atlete, rassicurandole in un tuo abbraccio quando la rete era ancora troppo alta per essere superata e facendole anche tremare con le tue sgridate senza possibilità di replica. Solo chi è passato dai tuoi allenamenti sa cosa voleva dire “adesso palline da tennis e mattoncini“: mentre ci insegnavi le tecniche di salto ci stavi suggerendo di puntare in alto. Grazie a nome di tutte le tue “bimbe” che hai contribuito a far diventare le splendide donne di oggi».

Anche il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari ha voluto ricordare Aroldo e Giovanna: «Due cittadini, due esempi, due amici, che al nostro paese hanno dato tanto. Con Giovanna, ho iniziato a muovere i miei primi passi in palestra da allenatore, mentre con Aroldo, in qualità di sindaco, ho lavorato in questi anni nelle emergenze e quando c'era bisogno di coordinare il gruppo Alpini. Altruismo e solidarietà sono gli elementi, alla base del loro impegno civile e sociale per il paese. Due figure di riferimento, che mancheranno tanto».

Christian Marchi