La hit estiva della Lamborghini? Scritta in 3 ore

Un concentrato di energia pura esplode in un sound che mescola pop e musica latina, qualche sparo di pistola e la voce inconfondibile di Elettra Lamborghini. La hit «Pistolero» è la perfetta colonna sonora dell'estate. Ha spopolato anche sul web grazie alla coreografia diventata virale sui social. Dietro la realizzazione di questo successo musicale c'è un giovane artista parmigiano, Andrea Blanc Spigaroli diventato famoso per la sua partecipazione ad X-Factor 11. Un 29enne pieno di talento che, partito con la convinzione di voler fare il cantante, ha saputo trasformarsi e reinventarsi diventando, oggi, un autore della casa discografica Sony.

Il tuo è un percorso di cambiamenti, ma con una costante: la musica. Come è nata questa forte passione?

«Canto da sempre. In prima media mi hanno regalato la prima chitarra e da lì non ho più smesso di suonare. A diciotto anni è arrivato il primo pianoforte. Quello che ho imparato a fare è stato da autodidatta, non ho mai studiato. Mi ha sempre animato la passione, è qualcosa di viscerale quello che sento quando faccio musica».

Una dedizione che ti ha condotto ad X-Factor. Cosa ti porti dietro di questa esperienza?

«X-Factor è stato fondamentale perché mi ha fatto capire che non è tutto nella mia testa: la conferma da parte di professionisti che nel mondo della musica c'è posto anche per me. Prima della partecipazione al programma facevo tanti lavoretti, studiavo; dopo il programma ho capito che quello che voglio fare è vivere di musica. È in quell'ambiente che ho incontrato vari produttori che mi hanno consigliato di iniziare a produrre testi per altri artisti».

Avevano ragione sul tuo talento. Sei autore della canzone «Pistolero» che è doppio disco di platino e uno dei tormentoni estivi più apprezzati di sempre. Qual è la genesi del brano?

«Nasce nell'aprile 2020, è stata scritta in pochissimo tempo, in circa tre ore. Da subito avevo in mente melodia e parole del ritornello. Insieme agli altri autori, Adel Al Kassem e Riccardo Scirè, volevamo dare vita ad una canzone spensierata e divertente. Solo dopo ho pensato che la voce di Elettra ci sarebbe stata benissimo».

A proposito di Elettra, qual è stata la tua prima impressione?

«Da subito che fosse vera ed è stata poi una conferma. Non c'è finzione, è proprio come si mostra. È energica, dinamica, ha le idee molto chiare su chi è e sui suoi progetti. Una ragazza molto decisa ma anche molto umile… e poi è emiliana ci siamo subito intesi. Anche Elettra ha a che fare con Parma: ha frequentato il Maria Luigia. Abbiamo sicuramente cose in comune di cui parlare».

Il brano è irresistibile, qual è il segreto di tanto successo?

«È il mix perfetto tra una melodia in grado di catturare l'ascoltatore e un testo spensierato ma particolare, che rimane in testa. A partire dagli spari di pistola e dalla parola “pistolero”».

La tua frase preferita della canzone?

«Sicuramente “dimmi se sei un uomo vero, un pistolero” perché è una frase provocante, diretta. Ma anche “te amo, te quiero, tequila”, un colpo di genio di Riccardo Scirè».

A proposito di estate, quali sono i tre oggetti che si possono sempre trovare nella tua valigia?

«Il mio pc e il mio quadernino in cui appunto tutte le parole chiave che mi passano per la testa. Aggiungerei anche gli occhiali da sole. Diciamo che sono uno che in vacanza ci va poco, sono piuttosto stakanovista».

Quindi se dovessi partire per un viaggio dove andresti?

«In un posto in cui ci sia poca gente per apprezzare la natura in tutta la sua bellezza, come ad esempio il Trentino o le Maldive. La tematica del problema dell'inquinamento mi tocca molto, anche sui social mi attivo per fare la mia parte, nella pratica ho partecipato a diversi progetti»

Per il futuro quali sono i tuoi piani?

«Ho già pronte tante collaborazioni con tanti artisti anche affermati e poi sto ripercorrendo la strada da solista: a settembre uscirà il mio primo singolo e nel 2022 punto all'intero album»

Un consiglio per i giovani che hanno il tuo stesso sogno?

«In generale, non solo a chi desidera fare il cantante: capire cosa li rende davvero felici nella vita. Una volta compreso, impegnarsi con tutte le forze, volontà, sacrificio e umiltà: quando l'impegno è tanto, il premio prima o poi arriva».

