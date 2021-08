La più bella è Eleonora, studentessa che sogna il set

Spigliata, solare, sensibile e (ovviamente) bellissima. La nuova miss Parma, eletta nei giorni scorsi a Bardi è la parmigiana Eleonora Antonico, 19 anni. Ancora «in balia dell'emozione» per la vittoria che l'ha «presa alla sprovvista», Eleonora si racconta.

La prima domanda è d'obbligo: perché hai deciso di partecipare al concorso?

«È nato tutto come un gioco, davvero. Il periodo di pandemia mi ha spronato ad uscire dalla mia zona di comfort: avevo voglia di buttarmi in qualcosa di nuovo ed emozionante. Decisivi per la mia partecipazione mamma Giulia e papà Michele».

Qual è stata la prima cosa che hai pensato quando hanno pronunciato il tuo nome come vincitrice?

«Oddio! Cosa mi sta succedendo?»

Una tua passione?

«La recitazione, da quando sono piccola guardo con ammirazione i grandi attori e attrici americani: la mia preferita è Jennifer Aniston. Al liceo ho seguito un corso di recitazione con il Teatro Due, da lì mi sono innamorata del mondo dello spettacolo».

Sfatiamo quindi il mito che per essere miss bisogna solo essere belle...

«Assolutamente, bisogna anche avere personalità. Entrare in contatto con il pubblico, sapere come relazionarsi con gli altri è molto importante. Per me è fondamentale la crescita personale. Ho cercato di trarre il meglio dal mio percorso al liceo classico Romagnosi e adesso mi sto impegnando all'Università nel corso di Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative. Ho adorato gli esami di fotografia e sociologia».

Com'è poter rappresentare Parma?

«Parma per me significa cultura, bellezza, legami familiari speciali. È un piccolo gioiello. È anche, personalmente, lo scrigno di tante belle esperienze che hanno segnato la mia vita. Sono onorata e orgogliosa di poterla rappresentare».

Oltre a Parma, il tuo posto del cuore?

«Bisogna spostarsi di pochissimi chilometri: è il castello di Torrechiara. Un luogo magico che mi ha catturata. Devo tornarci almeno una volta a settimana rigorosamente di sera per guardare le stelle. Sono una a cui piace sognare ad occhi aperti».

A proposito di sogni, qual è il consiglio che vuoi dare alle ragazze e ai ragazzi che desiderano intraprendere un percorso simile al tuo?

«Di buttarsi, andare oltre i propri limiti e, appunto, sentirsi sempre liberi di sognare. Anzi è proprio ai giovani che dedico la mia vittoria: è importante, nonostante le condizioni difficili che ci circondano, non smettere mai di progettare e delineare immaginari futuri straordinari: nessuna aspirazione è troppo grande da non poter essere realizzata».

Anna Pinazzi