Minacciata dall'ex amante chiede protezione all'ex marito: finisce a botte e piovono denunce. All'origine di tutto un video hot

Polesine Zibello Non può certo essere definita una storia di intrighi e passioni. Piuttosto una vicenda di gelosie e follia, che in questi giorni ha visto protagonisti da una parte una giovane donna e, dall'altra, l'ex amante e l'ex marito (con amico al seguito). Tutti denunciati, gli ex, e con accuse diverse, al termine di una operazione conclusa dai carabinieri della stazione di Polesine Zibello.

Le persone coinvolte sono tutte extracomunitarie, da tempo residenti nel nostro Paese.

La giovane donna, un matrimonio fallito alle spalle, da qualche tempo aveva interrotto anche la relazione con il nuovo fidanzato (i coinvolti, va precisato, sono tutti connazionali). Quest'ultimo, residente in Campania ma abitualmente domiciliato tra la Bassa Parmense e la dirimpettaia Lombardia non si è rassegnato e ha deciso di recarsi a casa dell'amata per convincerla a riprendere la loro relazione. Ogni tentativo di corteggiamento e di persuasione è tramontato e così l'ex amante respinto ha deciso di «mettere alle strette» la donna, avvertendola del fatto che, se non fosse tornata insieme a lui, avrebbe diffuso in rete immagini di loro, insieme, dal contenuto hot. La donna, spaventata e preoccupata, ha avvertito sia i genitori che l'ex marito. I genitori hanno subito denunciato l'uomo; l'ex marito, con un amico al seguito, è invece partito dalla provincia di Bergamo, dove vive, e ha raggiunto le rive del Po.

Non ci hanno messo molto a trovare il rivale e, a quel punto, si sono fatti giustizia da soli e, forti anche delle vecchie, comprensibili ruggini, lo hanno malmenato brutalmente, sembra utilizzando anche dei bastoni, procurandogli lesioni e contusioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

Totale: una decina di giorni di prognosi.

A quel punto, inevitabilmente, sono stati avvertiti i carabinieri della stazione di Polesine Zibello, agli ordini del maresciallo Leonardo Ferri che, non senza difficoltà, hanno ricomposto i tasselli della vicenda. Alla fine l'ex amante è stato denunciato a piede libero per atti persecutori, stalking e tentata estorsione.

L'ex marito e l'amico, invece, denunciati per lesioni aggravate in concorso.

Paolo Panni