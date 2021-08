Operatori sanitari «no vax»: salgono a 18 le sospensioni

Non sono serviti gli ammonimenti e l'opera di convincimento per i 15 operatori sanitari «no vax» che nei prossimi giorni saranno sospesi dal servizio o destinati ad una mansione che non preveda lo stretto contatto con pazienti e cittadini.

Tecnicamente si chiamano «atti di accertamento» le lettere già spedite (sette) e che saranno inviate nei prossimi giorni (otto) agli ordini professionali o ai datori di lavoro, pubblici o privati, dei professionisti che non sono non hanno ancora fatto la vaccinazione, ma non l'hanno neppure prenotata. Le ha redatte il collegio di esperti dell'Ausl – composto da un medico del lavoro, un medico legale e un igienista – dopo un'istruttoria che prosegue ancora per almeno un altro centinaio di dipendenti della sanità di Parma e provincia.

Al termine dell'analisi dei documenti presentati dagli interessati, il collegio ha deciso che per questi 15 lavoratori (più tre già sanzionati nei giorni scorsi: uno psicologo che lavora privatamente, e un infermiere e un'ostetrica dipendenti Ausl) non ci sono giustificati motivi per sottrarsi all'obbligo vaccinale, così come stabilisce, per gli operatori sanitari, il decreto legge 44, poi convertito in legge (76) il 28 maggio, le cui disposizioni resteranno valide fino al 31 dicembre.

Regole che valgono non solo per medici, infermieri e operatori socio sanitari, ma anche per farmacisti e parafarmacisti.

Tra le sette lettere già spedite ci sono un libero professionista, uno psicologo, quattro farmacisti e un assistente dentista. Le otto ancora da spedire sono destinate a tre psicologi, tre farmacisti, un operatore socio sanitario e un veterinario.

La comunicazione, spiegano dall'Ausl, «è stata inviata per la maggioranza ai rispettivi ordini-albi professionali in quanto non sono noti i datori di lavoro degli operatori sanitari interessati dal provvedimento».

Per i tre lavoratori già sanzionati sono scattati la sospensione dalla professione e, nel caso dei due dipendenti Ausl, anche il «congelamento» dello stipendio fino al 31 dicembre.

Nel caso in cui il rifiuto sia convinto, la sospensione, per ora, potrà durare fino a fine anno. Il datore di lavoro potrebbe decidere di destinare il dipendente «no vax» a un'altra mansione, anche inferiore a quella precedente con relativo taglio di stipendio, pur di ridurre il rischio contagio. A patto però che queste «mansioni protette» non siano già state date a chi proprio non può vaccinarsi.

Monica Tiezzi