Bocchi: «Così intervistai Massoud e conobbi suo figlio»

Giancarlo Bocchi

Nell’estate del 1997 mentre aspettavo il leggendario comandante Massoud nel giardino dell’antico fortilizio rurale di famiglia a Jangalak nella valle del Panshir in Afghanistan si avvicinò un ragazzino di 8 anni. Aveva gli occhi penetranti, aperti e curiosi. Non era uno dei tanti ragazzi delle strade afgane. Aveva modi educati ed era seguito come un’ombra da un giovane mujāhidīn con il rotondo pacol in testa e un kalashnikov imbracciato.

Non parlavo il dari. Il ragazzino non sapeva inglese, ma parlava con gli occhi, stupito dalla mia telecamera argentea. Era la prima digitale professionale ma di piccole dimensioni. Fino ad allora le telecamere erano delle specie di armadi da portare a spalla. In quel momento né io né il ragazzino potevano immaginare che uno di questi armadi, modificato in un lanciarazzi da due finti giornalisti, in realtà degli islamisti tunisini legati ad Al-Qaeda, qualche anno avrebbero ucciso il padre Ahmad Massoud, «Il leone del Panshir», il 9 settembre 2001, due giorni prima dell’attentato alle torri gemelle di New York. Il ragazzino sempre più incuriosito dalla mia telecamera mi fece capire che voleva vederla in funzione. La guardia del corpo mi fece un cenno di assenso. Accesi la telecamera, ma senza fare l’errore di riprendere il ragazzino senza il consenso del padre. Porsi la telecamera al ragazzino e gli mostrai a gesti dove guardare le immagini. Quel gioco per lui inusuale fu interrotto dalla voce gentile di Abdullah Abdullah, il giovane laureato in medicina che faceva da segretario del padre e che fino a qualche giorno fa era ancora il primo ministro dell’Afghanistan. Il ragazzino mi salutò con un largo sorriso ed entrò in casa.

Quel ragazzino ha oggi 32 anni e ha assunto da tempo il comando dei tajiki d’Afghanistan lanciando il 16 agosto il primo appello «tra gli amici della libertà in tutto il mondo» alla resistenza ai talebani.

«La tirannia trionfa in Afghanistan. La schiavitù inizia con brutalità e furia. Un'orrenda vendetta colpisce il nostro paese martirizzato. Kabul sta già gemendo. La nostra patria è in ceppi. È tutto perduto? No. Ho ereditato da mio padre, l'eroe nazionale e comandante Massoud, la sua lotta per la libertà degli afghani. Questa battaglia ora è mia, senza ritorno», ha scritto il figlio.

Non so cosa riuscirà a fare contro i talebani. So che capisce di questioni militari, che ha studiato nella prestigiosa Accademia militare reale britannica di Sandhurst, ma è difficile che possa avere il genio militare e politico del padre, entrato nella Storia per aver sconfitto sette volte la potente Armata Rossa sovietica, molti Signori della guerra afghani e innumerevoli volte i talebani. Il giovane Massoud, con coraggio, ha chiamato a raccolta tutti i democratici che vogliono resistere ai talebani, «io e i miei compagni d'armi daremo il sangue, insieme a tutti gli afghani liberi che rifiutano la servitù e che invito a unirsi a me nella nostra roccaforte del Panshir, che è l'ultima regione libera del nostro paese morente. Parlo a voi afghani di tutte le regioni e tribù e vi invito a unirvi a noi»

Nell’agosto del 1997 ero riuscito ad incontrare il padre, il comandante Massoud, il più grande comandate guerrigliero del Novecento dopo un viaggio avventuroso e pericoloso attraverso Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan (dove gli stranieri erano invisi dal dittatore locale) e il nord dell’Afghanistan, attraverso le città di Sheberghan e Mazara-i Sharif, allora controllate dal generale usbeco Malik e oggi dai talebani. Dopo il primo incontro con «Il leone del Panshir» mi erano state aperte tutte le porte. Potevo usare uno dei due enormi elicotteri del comandante per le riprese dall’alto del Panshir, filmare in ogni fronte di guerra e riprendere senza problemi anche gli enormi (lunghi più di 11 metri) missili Scud montati su autotreni che il comandante Massoud aveva sequestrato al precedente governo filo sovietico. Potevo filmare i talebani prigionieri e le riunioni riservate con lo Stato maggiore dell’Alleanza del Nord, il gruppo militare-politico interetnico del quale era il comandante. Non riuscii però a filmare le miniere degli smeraldi e degli zaffiri più belli al mondo. Secondo Abdullah erano una leggenda. In realtà sapevo che le miniere erano un segreto militare perché producevano i fondi per finanziare la guerra.

Durante lunga intervista a Massoud mi fece da traduttore Abdullah Abdullah, futuro ministro degli Esteri e primo ministro d’Afghanistan. Cercai inizialmente di indirizzare l’intervista sul Massoud statista invece che il comandante guerrigliero. Se ne accorse Massoud che lo rimproverò, «Fagli fare le domande che vuole». Scoprii che Massoud conosceva le gesta militari leggendarie di Garibaldi e sapeva che il generale italiano aveva fatto miracoli in battaglia con pochi uomini, un po’ come faceva a lui. Accusò gli americani di finanziare i talebani, cosa che allora era piuttosto segreta. Rise ironico dei cowboy di oltreoceano che riteneva, al contrario dei britannici, dei veri incapaci politicamente e primo tra tutti il presidente in carica Bill Clinton, finanziatore attraverso i pachistani dei talebani. Fui molto colpito dalle rivelazioni di Massoud, che sapeva molto anche sull’allora semisconosciuto Osama Bin Laden. Molte cose che mi disse parevano già da allora profetiche e purtroppo ho visto in questi giorni che si sono avverate.

Mi salutò accordandomi il permesso, come gli avevo chiesto, di poter volare al mio ritorno sul cacciabombardiere Mig 21 per fare delle riprese di un pilota che avevo conosciuto che attaccava solitario sui cieli di Kabul l’aviazione talebana.

Decisi di ritornare in Afghanistan dopo alcuni mesi per filmare altre parti del documentario, ma scoppiò il conflitto in Kosovo che mi impegnò per quasi tre anni. Il 9 settembre 2001 ero in Bosnia per girare il film “Nemaproblema” quando ricevetti la notizia dell’attentato a Massoud. Non ci volevo credere. Il comandante Massoud aveva un servizio segreto di prim’ordine. Gli uomini che avevo conosciuto in Tajikistan e nel Panshir erano stati mandati dai sovietici, ai tempi dell’invasione del 1979 ad addestrarsi presso la Stasi, il potente servizio segreto della Germania dell’Est. Né sovietici né tedeschi dell’Est si erano però accorti che quelli che avevano addestrato tanto bene in realtà lavoravano segretamente per Massoud. Purtroppo il 9 settembre 2001 un inganno mai chiarito aveva prevalso anche sul comandante astuto, intelligente. Mi tornò in mente lo sguardo acuto del figlioletto Ahmad, che allora era ancora troppo giovane per subentrare al padre leggendario morto nell’attentato. Dopo qualche mese dall’11 settembre, l’Alleanza del Nord guidata da alcuni Signori della guerra che Massoud aveva sempre disprezzato, sbaragliò in pochi giorni, con il supporto americano, l’armata dei tagliagole talebani. Ritornai in Afghanistan qualche anno dopo per documentare la vita di persone semplici nel difficile dopoguerra tra bombardamenti indiscriminati degli americani, attentati dei talebani e ruberie e violenze di ogni genere da parte dei Signori della guerra che si erano spartiti il potere politico ed economico. Feci un secondo documentario sui processi ai talebani nel Tribunale penale di Kabul e poi un terzo, dove filmai la casa segreta dove si rifugiavano le donne afgane che fuggivano alle violenze e documentai molte altre violazioni dei diritti civili da parte del governo afgano filoamericano. Il dopoguerra andò avanti per vent’anni tra attentati e stragi. Il popolo afgano fu sopraffatto da un falso benessere, da una falsa pace, da un falso funzionamento delle istituzioni. Filmai le vittime della falsa pace americana e dimenticai il figlio di Massoud.

Mi rigiro ora tra le mani l’appello del giovane e nuovo comandante della resistenza afgana che si ritrova a dover combattere anche il figlio del mullah Omar, che fu l’acerrimo nemico del padre, «mi rivolgo a tutti voi, in Francia, in Europa, in America, nel mondo arabo, altrove, che tanto ci avete aiutato nella nostra lotta per la libertà, contro i sovietici in passato, contro i talebani vent'anni fa: verrete, cari fratelli amici della libertà, ad aiutarci ancora una volta come in passato? La nostra fiducia in voi è immensa. Noi afghani ci troviamo nella situazione dell'Europa nel 1940». Il giovane Massoud ha ragione per quello che scrive, ma ha sbagliato l’anno. L’Afghanistan, per grave colpa dei governi americani che ha trasformato l’Afghanistan in una scacchiera dei giochi geopolitici di Cina, Russia, Pakistan, Iran e India, si trova nella stessa situazione della Repubblica spagnola nel 1936 quando venne lanciato un appello internazionalista a tutti i democratici e antifascisti. I governi delle democrazie occidentali capiranno oggi quello che non vollero capire nel 1936? Come potrà il giovane Massoud fermare da solo il nascente nazifascismo di stampo islamista?