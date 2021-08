Due Labrador chiusi in casa da oltre 10 giorni senza cibo né acqua

Mara Varoli

Abbaiavano disperati da dietro una grata, anche se di forza non ne avevano più. Nemmeno per reggersi sulle zampe. Da quella finestra al secondo piano di una palazzina della zona di via Budellungo, spuntavano i loro musi. Che cercavano aiuto, per non morire.

È una brutta storia, nell'estate parmigiana. Che fai fatica a scrivere: questione di poco e per questi due dolcissimi Labrador non si sarebbe potuto fare più nulla. Chiusi in quella casa dal almeno dieci o forse 15 giorni: senza cibo, né acqua. E nella settimana rovente di Ferragosto. Ma ieri qualcuno ha chiamato i soccorsi e per questi due cani è ricominciata la vita.

La segnalazione è arrivata intorno alle 11 al Nucleo difesa animali del Comune. E Rino Ramploud si è precipitato in una strada vicino a via Budellungo. «Da quella finestra con la tapparella leggermente alzata ho visto i due Labrador - racconta Rino Ramploud del Nucleo difesa animali del Comune di Parma -. Così ho cominciato a chiedere ai vicini e tutti, proprio tutti, mi hanno confermato che i due cani erano chiusi in quell'appartamento da almeno 10 giorni. O forse più. E che nessuno aveva portato loro da mangiare e da bere. Difficile pensare che quelle povere bestiole fossero ancora vive. E data l'urgenza per il benessere animale con il rischio della vita, ho telefonato subito alla polizia municipale, che mi ha raggiunto davanti a quella palazzina: gli agenti hanno proseguito le indagini e confermata la situazione di emergenza sono stati chiamati i vigili del fuoco».

Gli uomini del 115 con la scala sono riusciti ad entrare nell'appartamento: «Feci, urina e vomito, la casa si trovava in una condizione igienica inaccettabile - sottolinea Ramploud -. I vigili del fuoco hanno subito dato acqua e cibo ai due Labrador e poi hanno avvertito la centrale che c'era bisogno del cestello per metterli in salvo. E così è stato: prima uno poi l'altro, i due cani sono stati portati all'esterno dagli uomini del 115, con molta attenzione e premura. Chiaramente, dopo tanti giorni senza mangiare e bere i due Labrador erano visibilmente molto magri».

Intorno alla palazzina si è creato un capannello di gente. Che in silenzio e con apprensione ha assistito al salvataggio: e i proprietari? «Purtroppo non siamo ancora riusciti a rintracciarli», sospira Rino Ramploud. I cani, uno color miele e l'altro marrone, sono stati trasportati al canile municipale, il Polo integrato Animali d'affezione Lilli e il Vagabondo, per le prime cure. Dove certamente ogni giorno zuppa e crocchette non mancheranno. Sempre in attesa che i proprietari ritornino a casa: «Quando riusciremo a metterci in comunicazione con loro ci spiegheranno come mai hanno abbandonato i loro cani in casa per tutto questo tempo - conclude Rino Ramploud -. A quel punto si deciderà se procedere con la denuncia per maltrattamento e abbandono».