Ecco a chi andranno i fondi del Sostegni-bis

Sono 59 le scuole di Parma e provincia che si divideranno i 2,6 milioni di euro stanziati dal governo con il decreto Sostegni-bis. Le somme, che saranno disponibili nell'arco di alcuni giorni, sono state ripartite con un decreto del Ministero dell'Istruzione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I fondi (2.647.747 euro l'importo esatto) andranno agli istituti - che ne avevano fatto richiesta - per acquistare dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale o degli ambienti, ma anche per effettuare interventi a favore della didattica per ragazzi con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli strumenti digitali, per favorire l'inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell'offerta formativa.

Gli istituti che riceveranno la fetta più grande del contributo statale sono l'Itis da Vinci di Parma con oltre 155mila euro; il Galilei Bocchialini con sede a San Secondo (ma il Bocchialini è a Parma) con 132mila, e il Magnaghi Solari con sede a Fidenza (ma il Magnaghi è a Salso) con 120.

Fra i licei, il Toschi otterrà 93mila euro, il Marconi 85mila, l'Ulivi 60, il Sanvitale 53,8 e il Bertolucci 48,6. Fanalino di coda il Romagnosi con 38,6.

Gli importi assegnati agli istituti comprensivi della città variano dai 30 ai 43mila euro, con Parma Centro, Montebello e Bocchi sul podio. Forbice più ampia in provincia. Per il medesimo tipo di istituto si va dai 57mila del Malaguzzi di Felino fino ai 17mila del comprensivo di Bedonia.

Singolare la situazione del Maria Luigia. L'istituto ha infatti codici diversi per ogni grado, per cui ha ricevuto cinque stanziamenti, per un importo complessivo di circa 45mila euro. P.M.A.