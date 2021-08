I giovani più disposti a vaccinarsi degli adulti

Monica Tiezzi

La saggezza, stavolta, è dei giovani. Anzi, dei giovanissimi. Sono loro che, pur avendo avuto accesso per ultimi al vaccino, stanno dimostrando grande determinazione nell'aderire alla campagna di prevenzione.

Lo dicono i numeri, (aggiornati al 17 agosto, elaborati dall'Ausl di Parma. Su una platea di quasi 33 mila ragazzi fra i 12 e i 19 anni a Parma e provincia, ha terminato il ciclo vaccinale (con seconda dose o vaccino monodose) il 14,8% (il dato nazionale è del 26,3%), e ha avuto almeno una dose il 35,9% (media nazionale 46,4%). Un dato che risente delle percentuali non proprio «da record» dell'Emilia Romagna, ferma - secondo il report del ministro della Salute aggiornato a ieri - al 65,9% di vaccinati. Meglio di noi fanno Umbria, Puglia, Campania, oltre a Lombardia (70,2%) e Lazio (72,6%), le regioni che vaccinano di più.

Se le coperture degli over 60 a Parma sono soddisfacenti (vedi grafico) - perché la vaccinazione è iniziata da mesi e per l'enfasi data all'importanza della prevenzione per questa fascia di popolazione - risultano più «latitanti», ad esempio, i trentenni (poco più del 32% ha fatto la prima dose, poco più del 28% anche la seconda). In paragone fanno meglio i ventenni, considerando che la finestra di prenotazione per loro si è aperta più tardi: nella fascia 20-29 ha fatto la prima dose il 33% ed è completamente immunizzato il 30%. Insomma: più l'età è bassa, maggiore è la voglia di vaccinarsi.

Una considerazione che fa guardare con preoccupazione le percentuali (non esigue) di coloro che appartengono alla fascia 30-60 anni e che ancora non hanno iniziato il ciclo di immunizzazione.

Silvia Paglioli, direttrice del Servizio Igiene e Sanità pubblica Ausl di Parma, spera che il gap possa essere colmato «dopo il rientro dalle vacanze estive, quando ci aspettiamo un aumento delle prenotazioni. Sarebbe opportuno, perché l'autunno segna un aumento della circolazione virale, con più occasioni di frequentazione al chiuso».

Pur d'accordo che «i giovani rispondono all'invito vaccinale meglio delle persone mature, forse per il timore di queste ultime degli effetti collaterali del vaccino», Paglioli si dice soddisfatta della copertura finora raggiunta a Parma: «Fra la popolazione residente oltre i 16 anni, ha completato il ciclo vaccinale il 60,8%».

Da tempo le prenotazioni sono aperte a tutte le fasce d'età, ricorda la dirigente Ausl, «e siamo impegnati ad offrire vaccinazioni facilitate e in tempi brevi entro la fine dell'estate sia con i liberi accessi per i 12-19enni, che con le vaccinazioni last minute».