La Fratta: l'hangar di lamiere sarà rimosso

Riccardo Zinelli

Montechiarugolo - Scorrono i titoli di coda per il «rudere» di lamiere in località La Fratta, che presto sarà rimosso.

Il fabbricato, stanziato in una piazzola lungo la provinciale, un tempo era utilizzato come ricovero per autobus. Adesso è fatiscente e pericolante. Per questo, da tempo, i residenti della zona ne chiedevano la rimozione attraverso segnalazioni a raffica in municipio. Le loro richieste sono state ascoltate dall’amministrazione.

«Non è stato facile - ammette il sindaco Daniele Friggeri - per arrivare al risultato ho dovuto firmare ben due ordinanze sindacali per la tutela dell’incolumità dei cittadini. Ma l’impegno è stato ripagato dalla soddisfazione di riuscire a mettere la parola “fine” a una lunga storia di segnalazioni e richieste della cittadinanza, che chiedeva a gran voce una soluzione».

Abbandonato da anni, il deposito è veramente in pessime condizioni. Tant’è che, in attesa della rimozione, è stato transennato. Lungo il perimetro di nastro sono stati affissi numerosi cartelli che annunciano di tenere alta l’attenzione perché il fabbricato è «pericolante». E la fermata della Tep, inclusa nella zona «off limits», è stata temporaneamente soppressa e anticipata di cinquanta metri. Il sindaco, per il via libera alla rimozione, tiene a ringraziare per la collaborazione «tutti gli enti coinvolti, in particolare la Provincia di Parma». Friggeri sottolinea inoltre «la volontà di completare la riqualificazione de La Fratta in ogni aspetto».

«La rimozione di questo hangar - conclude il primo cittadino - unisce i lavori di rifacimento del quartiere e la ciclabile di congiungimento con Montecchio (non ancora realizzata, ndr) con la piantumazione della ciclabile fino a Montechiarugolo, col rifacimento del parchetto all’ingresso del borgo, la ciclabile e il viale centrale di Tortiano».