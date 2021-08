Petrolini recita nel Dante di Pupi Avati

Sul set con Sergio Castellitto, in un film che racconta la vita di Dante, il sommo poeta.

Alberto Petrolini, parmigiano purosangue, non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni e, per questo, molti di essi li ha realizzati. E così sarà presto nuovamente sul grande schermo con l’ultima fatica di Pupi Avati. Una pellicola che è stata definita dallo stesso regista, «la più complicata della mia vita», e Petrolini spiega il perché: «Ci siamo ritrovati catapultati tra il 1200 e il 1300, con tutta una serie di particolari storici da rispettare. In scena, come nella preparazione, c’è stato un profondo lavoro che, sono sicuro, porterà i suoi frutti. Questa pellicola merita almeno una nomination agli Oscar come miglior film straniero. Per non parlare del David di Donatello. Nel suo genere, per il cast scelto, per la genialità di produzione e regia penso sia un capolavoro».

Parlando di produzione e regia bisogna citare Antonio e Pupi Avati. «Sono due persone con una sensibilità e una profondità umana, fuori dal comune. Lavorare su film d’autore è, già di per sé, complicato. Loro riescono a renderli speciali grazie a una intelligenza e a un talento sopra la media».

Sopra la media è anche il cast scelto: Alessandro Haber, Sergio Castellitto sono solo alcuni degli attori presenti. «Ho lavorato a fianco di Castellitto: lui era Boccaccio e io ho interpretato un artigiano che ha intrattenuto un dialogo con lui all’interno della vecchia casa di Dante. In scena, con me, c’era anche Enrico Beruschi».

L'attore parmigiano è stato particolarmente colpito da Castellitto. «Sono convinto che sia tra gli attori italiani più completi in circolazione. Ha una memoria eccezionale. Sentirlo sbagliare una battuta è veramente raro». In film è stato girato a Cinecittà ma anche in varie città italiane. «Le mie scene, a Cinecittà e a Verona. C’è una grande differenza tra lavorare in una città vera, con gente che osserva, e negli studi di Roma: io sono soddisfatto di come riesca a concentrarmi anche in presenza di curiosi. Ma non è così semplice». Petrolini è soddisfatto della sua carriera. «Sono stato premiato a Venezia per il miglior cameo dell’anno, ho lavorato al fianco di grandi attori, ho conosciuto alcune delle donne più belle del mondo: non posso che essere contento di quella che è stata la mia vita fino a questo momento. Ora ho due obiettivi: ho accettato la proposta di scrivere un libro sulla mia vita e diventerò produttore. Perché i sogni non devono restare tali. Bisogna rischiare e pensare sempre in grande».

Pietro Razzini