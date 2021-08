Turista cade con la bici tra i rovi in una scarpata: salvato dai carabinieri

Brutta disavventura, per fortuna a lieto fine, per un ciclista 59enne che, nella tarda mattinata di mercoledì, è stato salvato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia salsese dopo essere caduto dalla sua mountain bike.

L’uomo, originario della Lombardia ma attualmente in vacanza a Salsomaggiore per effettuare le cure termali, stava percorrendo un sentiero tra le località Case Vascelli e Villa Paradiso quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo cadendo lungo il pendio scosceso e pieno di rovi spinosi e rimanendo incastrato senza possibilità di movimento. Il ciclista, che nella caduta ha riportato alcune ferite alle spalle, è riuscito ad allertare i carabinieri di Salsomaggiore ed i vigili del fuoco: questi ultimi, data anche la particolarità dell’incidente e del luogo dove è avvenuto, hanno allertato anche il personale del Soccorso alpino con l'elicottero che ha base a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena.

La prima a giungere sul luogo è stata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile i cui militari, non senza difficoltà dato il luogo impervio, sono riusciti a riportare sul sentiero il 59enne che, come detto, ha riportato ferite lievi alle spalle: poco dopo sono giunti i vigili del fuoco da Fidenza, mentre il personale del Soccorso alpino è stato fatto rientrare. Tramite la centrale operativa del 118 è arrivata anche un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese i cui militi, visto il rifiuto del ciclista ad essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio, hanno provveduto al trasferimento presso la sede del sodalizio di parco Mazzini dove l’uomo è stato medicato.

Una disavventura a lieto fine grazie anche al fatto che il cellulare aveva la copertura del segnale telefonico e Gps, per questo motivo i carabinieri raccomandano di non avventurarsi mai da soli in percorsi impegnativi soprattutto se si attraversano aree isolate e facendo sempre attenzione che nelle zone via sempre la copertura di segnale telefonico o Gps in modo da rendere più facile l’eventuale localizzazione in caso di necessità. M.L.