Buffon, parate determinanti ma non è incolpevole sui gol

Buffon 6,5

Si esibisce in cinque o sei parate non impossibili ma comunque determinanti. Però due palloni li raccoglie nel sacco e non è impeccabile.

Sohm 5,5

Restiamo convinti che dal suo lato si soffra inutilmente constringendolo a fare il terzino. Ma lui si impegna e fa davvero il massimo per uno fuori ruolo.

Baloge 5,5

Dovrebbe dare una mano a Sohm a destra, ci prova e non sempre ci riesce. Sul 2-2 non riesce a intercettare il cross fatale.

Osorio 5,5

Il Frosinone non ha un vero centravanti e lui si smarrisce un po' vedendo Ciano che va di qua e di là. Di testa le prende quasi tutte tranne l'ultima.

Gagliolo 6

Canotto lo mette alle corde, lui risponde col mestiere e qualche rudezza. Nel Parma di oggi è un ingrediente importante per diversi aspetti.

Schiattarella 5,5

Prezioso in fase di interdizione, un po' confuso in regia. Deve ritrovare al più presto la forma migliore ma con lui c'è più equilibrio.

Man 6,5

Quando mulina le gambe non lo tiene nessuno. Segna con un tocco di fino dopo uno sprintalla Jacobs. Lo vorremmmo però meno ''circense'' e più concreto.

Juric 6

Fa un lavoro oscuro ma prezioso chiudendo mille corridoi sulla trequarti. Di fianco a Schiattarella è più a suo agio e sembra un giovane Barillà.

Vazquez 6

Alterna pause disarmanti a tocchi sorprendenti (per gli avversari). E' certamente un lusso, bisogna poterselo permettere.

Titino 6

Ha sùbito fatto quello per cui è stato preso dopo un lungo corteggiamento: gol. Si muove bene e può crescere ancora. Speriamo non si sia fatto male davvero.

Benedyczak (21'st) 5,5

Si danna per mezz'oretta, ma la squadra sta dietro e lui è un po' solo a fare a sportellate. Tutta esperienza: non può che cresce

Brugman (33'st) s.v.

Entra per Schiattarella e non riesce in uno scampolo a prendere in mano le redini e tirare un po' avanti al squadra.

Camara (33'st) s.v.

Rileva Vazquez e prova a dare un po' di gamba a una squadra ormai sfiatata. Quando salta in difesa però fa danni.

D.Iacoponi (41' st) s.v.

Un cameo per il suo, meritato, ma sfortunato, debutto in serie B al posto di Man.