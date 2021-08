Dalla Regione 320mila euro per le strade comunali di montagna

E' di 319.583 euro il contributo che la Regione distribuirà ai comuni dell' Appennino parmense allo scopo di arginare alcune criticità che insistono da tempo sulla viabilità comunale. I contributi più consistenti andranno a Neviano Arduini, con 29.485 euro. seguito da Bedonia (24.332 euro) e Bardi (23.301 euro). Ci sono poi a seguire Borgotaro con 19mila euro, Calestano (18.278 euro), Lesignano Bagni (15.502 euro), Langhirano (14.830 euro) e Varsi (14.089 euro). Per gli altri comuni, la forchetta varia dai 13.274 euro di Albareto ai 7.393 euro di Palanzano, passando per i 12.539 di Tornolo, gli 11.200 di Berceto e i quasi 9.952 di Compiano. Come saranno usati in Valtaro e Valceno? «Per quanto riguarda Bedonia, serviranno per interventi in generale per una migliore fruibilità della rete viaria, soprattutto nella parte della Valtaro del nostro comune, quindi su Alpe, Carniglia e Caneso», dice Gianpaolo Serpagli. Compiano, invece, li destinerà «per coprire la quota a carico del Comune (20%) per la sistemazione dell’incrocio Isola-Piano delle Moglie - spiega Francesco Mariani -. Per questo intervento abbiamo utilizzato il contributo previsto dalla legge regionale 5/2018». A Tornolo, dice invece Renzo Lusardi, «saranno destinati a un ripristino generale di asfaltatura», mentre da Albareto Davide Riccoboni fa sapere che «abbiamo due punti più critici, uno a Montichiari e uno a Groppo. Ma la cifra basta per un solo intervento: cercheremo allora di destinare risorse dal bilancio comunale per metterli entrambi in sicurezza». Per quanto riguarda Borgotaro «andranno ad aggiungersi ai 300.000 euro stanziati sulle manutenzioni stradali col nostro bilancio», spiega Diego Rossi. Critica invece l’amministrazione di Berceto: «Abbiamo bisogno di tutto e quindi grazie per gli 11.200 euro di contributo: li useremo per chiudere alcune buche sulle strade di Bergotto, Corchia e capoluogo - dichiara Luigi Lucchi -. Abbiamo ben chiaro, però, che è una cifra irrisoria per Berceto, che ha 350 chilometri di strade comunali e che un tempo riceveva oltre 50.000 euro l’annodi contributi fissi».

Per quanto riguarda la Valceno, Bardi destinerà i fondi «ad asfaltature mirate per sistemare i tratti più trafficati delle frazioni abitate, anche se l'intervento avverrà a macchia di leopardo visto che con quella cifra ci asfalti poco più 800 metri», dice Giancarlo Mandelli. Varsi, infine, pensa di destinare i fondi regionali alle criticità che insistono, fa sapere Angelo Peracchi, «sul tratto in località Tosca-Minassa».

Monica Rossi