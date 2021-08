E' morto Ermes Biacchi: Colorno piange il suo «barbér»

Colorno Colorno piange il suo «barbér»: si è infatti spento nei giorni scorsi, a novant'anni, Ermes Biacchi, titolare di una storica barberia rimasta aperta per cinquant'anni in via Mazzini, nel cuore della città rivierasca, a due passi dal duomo.

«Sei il primo barbiere di Colorno», dicevano i numerosi clienti ad Ermes, ricordandogli il proprio ruolo di decano tra i barbieri in attività ai piedi della reggia: «”Sì, sono il primo che si incontra arrivando da Vedole”, rispondeva lui col sorriso e quell'umiltà che lo hanno sempre contraddistinto», ha spiegato il figlio Danilo.

Ermes già da ragazzino imparò l'arte della barberia e cominciò a praticarla proprio a Colorno, esercitandola successivamente nel periodo della leva militare, in cui ebbe la possibilità di servire grazie alle proprie capacità gli ufficiali e il personale di alto rango dell'esercito: poco più che ventenne, rientrato a Colorno, aprì la propria attività, un negozio diventato nel tempo uno dei più importanti luoghi d'incontro del paese, grazie alle tantissime persone che vi si recavano.

Il locale di via Mazzini 46 divenne curiosamente meta anche di tanti collezionisti ed appassionati di fumetti, che si recavano nel negozio di Ermes, dove si trovavano innumerevoli riviste del settore, per scambiarle e trovare numeri rari. Viveva per la famiglia: la moglie Zobeide – scomparsa nel 1988 – e i figli Danilo e Maria Grazia, a cui Biacchi è sempre stato estremamente legato. «Ermes è stato un padre fantastico», ricorda il figlio, «umile e sempre disponibile: ci ha insegnato tantissimo I funerali di Ermes Biacchi saranno celebrati lunedì alle 9.30, nel duomo di Colorno: le spoglie del novantenne saranno successivamente tumulate nel cimitero della città.

