E' ufficiale: Sarà Spinazzi il candidato del centrosinistra

Fontanellato Classe 1954, laurea in scienze agrarie, imprenditore agricolo, già direttore dell'associazione provinciale allevatori e presidente del Consorzio di bonifica, consigliere comunale dal 2006 al 2011, Luigi Spinazzi ha sciolto le riserve e annuncia la sua candidatura alle amministrative del prossimo ottobre alla guida della lista civica Fontanellato Progresso che sarà sostenuta anche dai partiti di centrosinistra più rappresentativi del paese.

«La mia candidatura nasce direttamente dal lavoro proficuo dell'amministrazione uscente, che ha saputo costruire solide fondamenta per una proposta elettorale che sarà rivolta al cuore di Fontanellato» è la premessa di Spinazzi. Il programma verrà presentato solo nelle prossime settimane, ma per il candidato sindaco una delle caratteristiche fondamentali del mandato dovrà essere il confronto.

«Sarà fondamentale dialogare costantemente, per individuare le risposte più adeguate sui temi della nostra vita quotidiana e soprattutto sui servizi alle persone, in un contesto sociale ed economico come quello di oggi drasticamente modificato in peggio a causa dell'emergenza pandemica». «Per quanto mi riguarda, porto con me l'esperienza, che non è solo quella dei miei capelli grigi essendo cresciuto nell'azienda agricola di famiglia nella piccola frazione di Albareto, e punto sull'entusiasmo che anima la mia squadra per un percorso che valorizzi Fontanellato quanto merita». Storia, cultura, fede, turismo, commercio, imprenditoria ed artigianato e volontariato dovranno diventare le «leve» per il rilancio del paese della Bassa.

«Servono idee lungimiranti che guardino al futuro utilizzando anche ciò che di più proficuo c'è nell'innovazione. Per realizzare questi obiettivi credo sia indispensabile spendersi in prima persona con fiducia ed impegno e io sarò disponibile sia all'ascolto che all'azione amministrativa. Questa è la mia promessa, e per chi ha avuto l'occasione di conoscermi sa che sono uomo di parola». Nel futuro di Fontanellato, visto da Spinazzi, sarà anche una particolare attenzione al bene comune, come veicolo per offrire «qualità dei servizi, apertura e rilancio delle nostre ricchezze e valori», ma anche «una puntuale e trasparente comunicazione alla cittadinanza dell'attività amministrativa svolta, con maggiori ed intense relazioni collaborative con il territorio, per definire il progetto più efficace possibile e, soprattutto, per affrontare il domani di tutti noi».

Chiara De Carli