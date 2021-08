Nessuna traccia dei proprietari dei due Labrador: Olivia e Marley sono al canile

Ancora nessuna traccia dei proprietari dei due Labrador, che sono stati salvati giovedì dal Nucleo difesa animali del Comune, vigili del fuoco e polizia municipale in una casa nella zona di via Budellungo.

Dopo aver passato oltre 10 giorni chiusi in quell'appartamento, Olivia e Marley ora stanno meglio e sono ospitati al polo d'affezione Lilli e il Vagabondo. Gli operatori del canile municipale si prendono cura di loro in ogni istante, anche perché dopo tanta sofferenza i due Labrador hanno bisogno non sono di zuppa e acqua, ma anche di carezze. Olivia, la femmina, è marrone, mentre Marley, il maschio, è color miele. Hanno circa 4 anni e piano piano stanno riprendendo le forze: quando sono stati ritrovati erano magrissimi e molto deboli. Al canile hanno un box tutto loro e due cuccette bellissime. Soprattutto, dopo tanto buio e solitudine hanno bisogno di socializzare e scodinzolano a tutti, per la felicità di essere stati liberati da quella che per loro non era solo una prigione, ma una morte annunciata. E averli ritrovati vivi è un miracolo.

Le indagini sono in corso: nell'ipotesi che i due cani siano stati davvero abbandonati, magari qualcuno li potrà adottare. E Olivia e Marley avranno una nuova vita.

Mara Varoli