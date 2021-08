Tragico schianto: Luca Morabito doveva sposarsi tra una settimana

Basilicagoiano Luca Morabito, ennesima vittima della strada, una vita spezzata: si sarebbe dovuto sposare tra pochi giorni. La settimana prossima infatti sarebbe convolato a nozze con la compagna a Monticelli D'Ongina, in provincia di Piacenza, per poi tornare nella sua Basilicagoiano, dove abitava da qualche anno, per il rinfresco. Gli inviti erano già stati spediti.

Quando ricevono la notizia della tragedia i suoi amici e conoscenti sono distrutti dal dolore. Faticano a trovare le parole giuste. Alcuni piangono. Perché il legame con Luca era forte, di quelli autentici. E il pensiero che ora non ci sia più li turba profondamente.

«Luca era benvoluto da tutti. In paese e sul lavoro. Si preoccupava sempre di mettere gli altri davanti a sé», spiega Alessandro, suo amico. Luca era stato il suo testimone di nozze ed il padrino di suo figlio. «Mi aveva chiesto di fargli da testimone a mia volta - racconta - e io avevo accettato».

Benvoluto, Luca lo era anche a scuola. La sua maestra lo ricorda come un alunno «sempre rispettoso ed educato». Dopo le elementari a Monticelli Terme, dove ha lasciato un ottimo ricordo nella sua insegnante, Luca aveva frequentato le scuole medie a Basilicagoiano. Quindi si era diplomato all'Itis a Parma e sempre in città si era laureato in Economia e Commercio mentre già lavorava in banca.

Attualmente era impiegato presso la filiale Credem di Sant'Ilario d'Enza. E proprio lì si stava recando Luca ieri mattina percorrendo via Resga con la sua moto.

«Fra le sue passioni - prosegue Alessandro - i viaggi e le moto. Era un grande tifoso di Valentino Rossi».

Luca era nato ed era vissuto sempre nel territorio di Montechiarugolo. Prima a Monticelli Terme, poi a Basilicanova, dove ancora risiedono i suoi genitori, e infine a Basilicagoiano dove aveva acquistato un appartamento. Nella casa inizialmente aveva abitato da solo. Quindi aveva deciso di convivere con la compagna.

«In paese - dice l'amico - lo conoscevamo tutti. Era molto attento e rispettoso delle esigenze delle altre persone. E, anche se subito poteva sembrare riservato, quando entravi in confidenza con lui era brillante».

Morabito lascia i genitori e la compagna. La sua scomparsa ha addolorato profondamente chiunque lo conoscesse. Molti amici, infatti, non riescono ancora a rassegnarsi alla sua morte.

«Lo abbiamo visto pochi giorni fa - spiegano - e siamo usciti insieme. Parlare di lui al passato è ancora impossibile».

Riccardo Zinelli