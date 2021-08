Addio a «Nanni» Tanzi, imprenditore vecchio stampo

Collecchio piange la scomparsa dell'imprenditore Lodovico Tanzi, conosciuto da tutti come Nanni, 89 anni, titolare, per quasi mezzo secolo, dell'ormai ex prosciuttificio all'angolo tra via Vittorio Veneto e via Braia.

Nato nel 1931, ha solcato il Novecento protagonista dei cambiamenti che hanno investito l'industria della trasformazione dei prosciutti: nata come attività artigianale e trasformatasi in attività industriale. Il padre Alberto fondò il prosciuttificio nel 1927, lui, ex dipendente di un altro prosciuttificio storico di Collecchio quello di Ferrari, decise di mettersi in proprio. Ed il figlio Lodovico ha seguito le sue orme dedicandosi con tenacia ad un'attività che è cresciuta nel tempo nel solco della tradizione, badando sempre alla qualità dei prodotti e della materia prima, i maiali. Proprio per aiutare il padre, Lodovico abbandonò gli studi al liceo scientifico Marconi e, nel 1963, a seguito della morte, ancora in giovane età del padre, divenne titolare del prosciuttificio Alberto Tanzi e figli assieme al fratello Primo, deceduto in un incidente nel 1964. Brillante, acuto, generoso, ha sempre fatto perno su alcuni valori per lui irrinunciabili: sacrificio, tenacia e coerenza. E proprio in nome di questi valori ha dedicato la propria vita al lavoro, alla famiglia ed alla sua comunità. Ha seguito in prima persona il proprio prosciuttificio fino al 2011, con dedizione, professionalità e caparbietà, affiancato dalla moglie Ivana Agosti con cui ha condiviso 63 anni di matrimonio e che gli è stata accanto nella vita affettiva e lavorativa. Accanto al lavoro i suoi due capisaldi sono stati la famiglia e la dedizione alla sua comunità. E' stato tra i soci fondatori della sezione Avis di Collecchio per cui si è prodigato tanto nel corso degli anni. Ha superato le 100 donazioni ed è stato insignito dell'onorificenza della “Fronda d'oro”. Fu attivo anche in campo politico: eletto consigliere comunale nella fila della Democrazia Cristiana nel 1970, lo rimase fino al 1975. La sua è stata una vita intensa e piena, coronata, negli anni Sessanta, dalla nascita dei figli Alberto e Silvia. «Se ne va un altro pezzo di storia di Collecchio – dicono alcuni amici – è stato protagonista di un'epopea, quella dei prosciuttifici di Collecchio, che è stata contrassegnata da diverse famiglie storiche come quella di Ermanno e Giuseppe Tanzi, Giulio Belletti, Rossi – Lunardini e Ferrari. Ci mancherà». Lo piangono la moglie Ivana, i figli Silvia, Alberto, i nipoti Francesco, Chiara, Leonardo e Pietro ed il pronipote Federico. I funerali sono previsti domani, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Collecchio.

G.C.Z.