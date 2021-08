Diocesi, valzer di nomine. Il nuovo vicario generale è don Rosati

Don Stefano Maria Rosati è il nuovo vicario generale della diocesi. Prende il posto di don Luigi Valentini, che ha ricoperto questo incarico negli ultimi otto anni. Don Rosati, nuovo braccio destro del vescovo Enrico Solmi, ha 61 anni e nell'ultimo biennio ha ricoperto l'incarico di pro vicario generale. In precedenza è stato rettore del Seminario diocesano per sei anni e prima ancora parroco di Colorno.

Il nuovo vicario generale e i vicari episcopali sono stati nominati da monsignor Solmi a seguito di un'ampia consultazione. Si tratta di don Aldino Arcari, parroco di Sorbolo, don Guido Brizzi Albertelli, parroco di Collecchio, don Demetrio Ferri, parroco di Santa Maria del Rosario, (via Isola) e don Giovanni Orzi, parroco di Tizzano.

In una lettera inviata alle varie «categorie» coinvolte nella scelta, il vescovo ha espresso la propria gratitudine a «laici, persone consacrate e presbiteri (preti ndr)» che «nelle varie fasi della vita, sono ancora in grado di rispondere alle domande del nostro tempo, e alle attese del Vangelo nel mondo di oggi». Un «grazie» particolare è stato rivolto «a don Giandomenico Ferraglia e a don Roberto Dattaro per il loro servizio svolto con generosità e premura».

Monsignor Solmi ha quindi ricordato «con commosso affetto e gratitudine» don Alfredo Bianchi (scomparso a maggio). Quanto a don Valentini «ha svolto con intelligenza, sapienza e pazienza un delicatissimo servizio, mai schivando le situazioni più sensibili e difficili, addizionando questo servizio al già gravoso compito che ogni giorno lo attende a Betania».

Numerosi gli spostamenti e i nuovi incarichi affidati dal vescovo a preti, laici, religiose e religiosi. In città, don Mauro Pongolini, parroco di San Leonardo e moderatore della nuova parrocchia dedicata alla beata Anna Maria Adorni, a seguito della rinuncia di don Mario Ghirardi ha assunto anche l'incarico di parroco del Cristo Risorto (via Venezia). Don Ghirardi continuerà a risiedere nella canonica di via Venezia restando a disposizione del parroco.

Don Lorenzo Montenz mantiene i propri incarichi e diventa amministratore parrocchiale di Malandriano, a seguito della rinuncia di don Giovanni Bocchi, che conserva l'incarico di parroco di Marano.

Don Sincero Mantelli lascia la parrocchia di Soragna e viene nominato docente a tempo pieno nell'istituto teologico interdiocesano di Reggio Emilia, mantenendo gli insegnamenti alla Facoltà teologica dell'Emilia Romagna a Bologna e all'Augustinianum di Roma. Don Mantelli sarà anche il collaboratore parrocchia di San Leonardo. Diventa arciprete di Soragna (oltre che parroco di Carzeto, Castellina e Diolo) il cerimoniere vescovile don Paolo Carossa, finora vicario parrocchiale a Collecchio.

Don Giacomo Guerra, impegnato negli studi teologici a Roma, diventare collaboratore pastorale della nuova parrocchia della Santa Famiglia (Sacre Stimmate, Famiglia di Nazareth e Sant'Andrea Apostolo) perché nel prossimo anno pastorale tornerà in diocesi. Lascia invece la parrocchia di Sant'Andrea don Rocco di Bello, nominato arciprete di Castelnovo di Baganzola; dal 15 settembre, gli subentrerà il padre stimmatino Mauro Paternoster. A Santa Maria della Pace (piazzale Pablo) risiederà una comunità di quattro Missionarie saveriane, che testimonieranno il carisma missionario con la loro presenza e servizio all'interno della parrocchia guidata da don Massimo Fava.

A San Michele Tiorre subentra a don Pablo Melo Salas come amministratore parrocchiale il vicario padre Bernard Mayele, superiore della comunità passionista di Sant'Ilario Baganza.

All'Annunziata a seguito di due partenze è previsto l'arrivo di padre Michele Montemitro, che presterà servizio nella pastorale carceraria accanto a padre Felice D'Addario.

Luca Molinari