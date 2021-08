L'assessore Cattani: «Al laghetto non date da mangiare ai cigni Pippo e Clarabella»

«A distanza di pochi giorni dalla pulizia, l'acqua del laghetto di parco Mazzini è già sporca».

Sono più o meno di questo tenore le polemiche sorte sui social qualche giorno fa in seguito ai lavori di manutenzione e di ripristino dello specchio d'acqua che hanno coinvolto anche i suoi abitanti, in primis il cigno Pippo, simbolo del laghetto e la fedele amica, l'oca Clarabella: i lavori, eseguiti da dipendenti comunali unitamente ad alcune ditte specializzate, hanno riguardato l'impianto idrico, il riposizionamento e la rimozione di alcune rocce non originali su uno degli isolotti e di quelle presenti ai bordi, la pulizia e la rimozione di vegetazione spontanea che in alcuni casi ha creato problemi all'impianto di ricircolo dell'acqua.

Alle problematiche tecniche si sono aggiunte le attenzioni da dedicare alla fauna presente già oggetto lo scorso anno di un intervento ad hoc che aveva richiesto il trasferimento temporaneo del cigno tutelandone l'incolumità.

«Lo stato del laghetto e il benessere di tutti gli animali sono sicuramente argomenti sui quali l'amministrazione da sempre presta attenzione – la replica alle polemiche del vicesindaco Devid Cattani, già consigliere delegato alla tutela del benessere animale –. E' corretto ricordare che, essendo il laghetto vincolato dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali, tutti questi interventi devono rispettare precisi iter amministrativi che spesso condizionano i tempi e i modi di esecuzione degli stessi, circostanza che molti non conoscono: quest'anno gli interventi sono stati pianificati anche in funzione dell'andamento dei lavori di rifacimento del parco».

«Relativamente al cigno Pippo, che ha superato i 30 anni di vita, a Clarabella, ai quattro giovani anatroccoli e agli altri animali, chiediamo ai cittadini e ai visitatori di rispettare comportamenti semplici, evitando, ad esempio, di alimentarli con pane, e non invadendo l'area interna spaventandoli come già accaduto», aggiunge Cattani.

«Ogni giorno volontari, insieme agli operai comunali, si preoccupano di verificare lo stato di salute degli animali e dell'approvvigionamento di cibo. Nel confermare la mia disponibilità a ricevere segnalazioni, sarebbe auspicabile evitare inutili polemiche sui social soprattutto quando non si è correttamente a conoscenza della situazione: sono sempre bene accette le segnalazioni ai presidi posti in essere dall'amministrazione comunale, come è stato correttamente eseguito da volontari ed associazionismo». M.L.