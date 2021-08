La città nella morsa dei graffitari

Si chiama «street art» e i suoi maggiori artefici spingono a riflettere sulle difficoltà e i successi della società attuale, ispirando in ognuno di noi il desiderio di pensare a ciò che ci circonda, non solo idealmente, ma anche fisicamente. Lo fa, puntualmente, Banksy come in passato Keith Haring, con le loro opere dissacratorie sui muri di tutto il mondo. Ma si può dire la stessa cosa di Ayo, Kar o Zora, tanto per fare i nomi di tre «graffitari» che nelle ultime settimane si sono scatenati contro muri, vetrine, saracinesche, cestini, cartelli stradali o semafori di Parma? Proprio no. I writer che imbrattano la città, senza nemmeno fermarsi di fronte ai suoi edifici più belli (Banksy non lo farebbe mai!) con i grandi artisti di strada non hanno nulla a che spartire. Il risultato infatti non è quello di lanciare un messaggio di denuncia sociale, ma solo creare altro degrado.

Il fenomeno ormai non è più limitato ai vicoli più isolati e agli spazi disabitati, ma si è appropriato delle vie principali del centro. Per le colonne del portico di via Mazzini, bianche, è stato scelto il colore nero; per le saracinesche di un negozio chiuso in strada al Duomo, un bianco brillante. Due vetrine di piazza Ghiaia invece sono diventate come due lavagne: scritte su scritte incomprensibili.

E poi c'è la cartellonistica speciale di Rash Izon che, in una giornata probabilmente molto noiosa, ha scritto il proprio nome decine e decine di volte dal ponte Caprazzucca sino a via Carducci, passando per il viale Toscanini, via del Conservatorio e via Oberdan. Non dimenticando la zona di via Carducci con i muri del Teatro Regio, ridipinti di fresco, in serio pericolo visto il trattamento riservato di recente dai writer-vandali ai furgoni della fondazione teatrale.

«Del fenomeno ho parlato anche con il procuratore di Parma, dopo averlo evidenziato più volte durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. È sicuramente uno dei temi maggiormente alla nostra attenzione», spiega l'assessore Cristiano Casa, delega sicurezza e turismo, che ha lanciato una vera e propria crociata contro i vandali armati di bomboletta spray. «Abbiamo numerose indagini in corso – precisa e – i risultati ci sono già stati con l'identificazione dell'autore di alcune scritte sotto i portici del Grano e in piazza della Pace. Abbiamo anche i nomi di altri soggetti che erano venuti a “operare” a Parma da Novara». Il fenomeno però è talmente dilagante che serve la collaborazione di tutti. «Il sistema di videosorveglianza sul territorio e l'azione repressiva degli agenti della polizia locale può fare molto – aggiunge l'assessore Casa – ma serve l'aiuto di tutti. I cittadini, se dovessero vedere in azione uno dei questi vandali, devono immediatamente fare una segnalazione. Sarebbe un aiuto particolarmente utile per arrestare il fenomeno, anche se ormai sono tantissimi i ragazzi che si muovono da una città all'altra», per quella che, se proprio si vuole usare il termine arte, è «arte inurbana». E al Comune di Parma costa decine di migliaia di euro all'anno in operazioni di pulitura e ritinteggio. Altro che Banksy...