Scuole, l'incognita Green pass

Distanziamenti, organici, ingressi scaglionati, ma soprattutto Green pass e vaccini. Sono queste le preoccupazioni dei presidi delle scuole di Parma a poco più di 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il 13 settembre.

Anche se molti di loro sono «fiduciosi che quest'anno sarà più sereno di quello passato», come dice Chiara Palù, dirigente dell'Istituto comprensivo Micheli, restano alcuni «nodi», a partire dal controllo dei Green pass di insegnanti e personale scolastico.

«Poiché i controlli del Green pass con l'app C19 devono essere giornalieri, e poiché gli insegnanti non entrano tutti alla stessa ora, serviranno più bidelli, anche per presidiare i quattro varchi di ingresso e uscita», fa notare Roberto Pettenati, preside del liceo artistico Toschi. Che infatti per quest'anno conta di chiedere sei bidelli in più (attualmente sono 16), ma solo due insegnanti aggiuntivi (su 130).

Il problema è che il rafforzamento dell'organico, dice Pier Paolo Eramo - preside dell'istituto comprensivo Parma centro e dal primo settembre alla direzione del liceo Romagnosi - è previsto solo fino al 31 dicembre: «Questo impedirà di sdoppiare le classi per distanziare i ragazzi, un problema al quale porremo rimedio con plexiglass divisori fra gli studenti», dice.

Per la verità, sul distanziamento il ministero dell'Istruzione ha già «allentato» le regole, ricorda Aluisi Tosolini, preside del liceo scientifico e musicale Bertolucci: «Non c'è più obbligo di distanziamento di almeno un metro fra i banchi, a condizione che si indossi la mascherina». Ma anche per Tosolini è il controllo del personale scolastico il vero problema. «Al di là del controllo del Green pass, che richiederebbe comunque personale aggiuntivo, come regolarsi con chi, per scelta o per motivi di salute, non si vaccina? Come controllare i tamponi che andrebbero fatti ogni 48 ore? Le norme stabiliscono che il dipendente può essere sostituito dopo 5 giorni se non esibisce il Green pass: se a quel punto assumo un supplente, e poi l'insegnante fa il tampone, devo lasciare a casa il sostituto? E quanto potrebbe durare questo tira e molla?».

«La vaccinazione è un dovere civile e morale, come hanno ricordato di recente sia Mattarella che il Papa, ed è l'unico modo per uscire dalla pandemia» taglia corto Giovanni Brunazzi, dirigente del liceo Ulivi, richiamando gli insegnanti non ancora vaccinati (sarebbero 186 mila in tutta Italia) a prenotare la «puntura». Ancora più drastico Tosolini: «Condivido quello che ha detto l'ex ministro dell'Istruzione Giovanni Berlinguer quando parla di obbligo vaccinale, Basta con i sindacati e il governo che strizzano l'occhio ai no vax».

Getta acqua sul fuoco Chiara Palù, che si dice certa (pur non avendo dati riscontrabili, vista la privacy) che la stragrande maggioranza degli insegnanti della sua scuola si sia immunizzata: «Sono orgogliosa di loro, è una bella dimostrazione di senso civico. Spero che questo ci tutelerà dalle continue quarantene e restituisca serenità ai bambini».

Per il resto, alcuni investimenti fatti e iniziative assunte già lo scorso anno, saranno utili, fanno notare i presidi, anche quest'anno. Come gli ingressi e le uscite scaglionate previsti, ad esempio, al liceo scientifico Marconi, dice la preside Gloria Cattani: «Per i 2.100 studenti del liceo, sarà possibile entrare dalle 7,35 e le uscite saranno dalle 12 alle 13,30. Gli assembramenti non sono stati un problema neppure l'anno scorso, grazie ai quattro varchi in via Costituente».

Niente orari scaglionati all'Ulivi, grazie a quattro varchi, e neppure al Toschi e all'istituto comprensivo Micheli. In quest'ultimo, spiega la dirigente Chiara Palù, si è lavorato e investito l'anno scorso per rendere le aule più spaziose: «Con l'abolizione della mensa comune e il pasto consumato in classe, alla Micheli abbiamo recuperato dal refettorio due nuove grandi aule, e altre due dall'ex teatro. Mentre alla San Leonardo le aule erano già spaziose». Accorgimenti che eviteranno le «classi pollaio».

Di fronte però ai limiti architettonici di alcuni istituti, non si esclude una dad «soft». «Abbiamo aule grandi, ma corridoi e scale strette - fa notare Pettenati riferendosi alla sede storica della scuola, in Pilotta - Per “sgonfiare” le zone più critiche di passaggio, ci avvarremo della didattica digitale integrata, una forma complementare e non sostitutiva alla didattica in presenza». Sei classi a settimana (una settimana ogni due mesi, quindi), al Toschi seguiranno le lezioni da casa.

