«La famiglia, l'amicizia, il calcio: il sorriso di Mbake ci mancherà»

Tre amici, accomunati dagli stessi interessi, dalla stessa voglia di vivere, dalla stessa passione per il calcio. E dallo stesso crudele destino. Anche ieri, in città, non si parlava d’altro: delle tre giovani vite spezzate di Omar, Bilal e Mbacke, morti nell’incidente di lunedì, a Parola.

I ventenni Omar Beji e Bilal Ourimchi erano morti sul colpo, mentre il diciannovenne Mbacke Ahmet Thioune si trovava in condizioni gravissime: dopo cinque giorni è spirato, sabato, nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Parma.

L’unico che si è salvato è un altro ragazzo ventenne, origine straniera, pure lui residente in città, che viaggiava con loro e che ora è fuori pericolo, anche se ha riportato diverse fratture, giudicate guaribili in sessanta giorni.

Insieme alla famiglia d’origine di Mbacke, anche quella fidentina, di Alice Marenghi, particolarmente legata al 19enne, ora lo piange.

Nato in Senegal e residente da tempo in città, avrebbe compiuto vent’anni il prossimo 22 ottobre. Come hanno raccontato commossi Alice e la sua famiglia, era prima arrivata in città una sorellina con la mamma, che loro avevano cresciuto proprio come una nipotina. Nel frattempo Mbacke era rimasto in Senegal coi nonni: poi col ricongiungimento e anche il ragazzo era arrivato a Fidenza, dove ha frequentato la scuola elementare, la media e anche una scuola professionale, dove aveva conseguito un diploma.

Anche lui, come Omar e Bilal era molto conosciuto, in quanto aveva giocato a calcio in alcune compagini della città, del parmense e del piacentino. Proprio Mbacke e Omar erano amici inseparabili ed erano stati anche compagni nella squadra di calcio della Pontenurese. «Mbacke era sempre a casa nostra – ha ricordato Matteo, uno dei figli di Alice –, ma anche gli altri ragazzi morti nell’incidente. Sportivi, allegri, pieni di vita, perfettamente integrati. Per mia madre erano come suoi nipoti. E nei mesi estivi facevano la campagna del pomodoro perché ci tenevano ad essere indipendenti. Mbacke era felicissimo perché nei prossimi giorni avrebbe iniziato un nuovo lavoro e aveva già preparato anche gli abiti e le scarpe, per il suo nuovo impiego in un’azienda della zona».

Mbacke e la sorellina erano entrati ormai a far parte della famiglia fidentina, a cui erano legatissimi. In città si incontrava spesso Alice, in bicicletta, con quella bella bimba, sorellina di Mbacke, dalle tante treccine.

Sui social, a commento della bella foto di Mbacke, una delle ultime che aveva fatto per il curriculum di lavoro, con le sue treccine, la camicia bianca e il suo splendido sorriso sono apparsi tanti struggenti messaggi di addio. E in tanti hanno tenuto a ricordare proprio il suo meraviglioso sorriso giovane. Tanti anche i saluti degli sportivi, come quello di Tato Faroldi del Soragna, che gli ha scritto: «Ciao bomber, ora riposa in pace».

Oltre alla mamma, ha lasciato la sorellina e l’ultimo arrivato, un fratellino, e la sua adorata «famiglia» fidentina. Adesso la comunità senegalese si sta mobilitando per organizzare una veglia, nel loro luogo di culto, dove si ritrovano abitualmente nella periferia cittadina.

