Addio a Savini, il medico che fece diventare Tabiano un centro di eccellenza

Salsomaggiore piange la scomparsa avvenuta all'età di 86 anni all'ospedale di Parma del Enrico Savini, molto conosciuto e dottore stimato in città per essere stato direttore del reparto di Otorinolaringoiatria, prima, e sanitario direttore, poi, delle Terme di Tabiano.

Nato a Ortezzano, in provincia di Fermo, nelle Marche, si era laureato in Medicina all'Università di Bologna specializzandosi in Otorinolaringoiatria: dopo un periodo come assistente universitario ed ospedaliero, approdò alle Terme di Tabiano nel 1970.

Durante la sua gestione rivolse l'attenzione alle patologie respiratorie pediatriche, in modo particolare all'otite infantile, creando un centro arrivato ad ospitare fino a circa 5mila bambini ogni anno: il centro Omsi – struttura per la ricerca sull'otite media secretiva infantile – in breve diventò un polo di riferimento per tutte le malattie respiratorie pediatriche. Il dottor Savini incoraggiò la ricerca e lo sviluppo scientifico soprattutto nel campo delle patologie dell'orecchio anche nel paziente adulto.

Nel 1988 organizzò il primo Convegno internazionale pediatrico al quale presero parte più di 800 pediatri e successivamente, con cadenza mensile, congressi di aggiornamento ed incontri informativi e diverse furono le sue pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate.

Il dottor Savini fino a pochi anni fa tenne settimanalmente al centro Omsi conferenze pediatriche rivolte a medici e genitori per promuovere la corretta informazione riguardo a tutte le forme ricorrenti di patologie respiratorie nei bambini ed alle relative cure, con particolare minimo riferimento alla prevenzione riducendo così al il ricorso all'uso dei farmaci. Per questo suo impegno professionale aveva ricevuto nel 2014 un riconoscimento del quale narrato fiero, ovvero la «Medaglia dei Benemeriti della Sanità Pubblica» conferita dal principe Carlo Saverio di Borbone Parma.

Persona dal carattere dolce, sempre con il sorriso ed una buona parola per tutti, dotato di una grande professionalità unita a doti di umanità e sensibilità non comuni, il medico scomparso ha lasciato un buon ricordo in quanti lo hanno conosciuto ed hanno avuto modo di apprezzarne la signorilità e la correttezza.

Grande tifoso del Milan, era anche appassionato della buona tavola, oltre che un amante dei viaggi.

Il funerale del dottor Enrico Salvini, che ha lasciato la moglie Annamaria, il figlio Carlo e le adorate nipoti Victoria e Maria Amor, si svolgeranno martedì ad Ortezzano, suo paese natale.