Il rifugiato afghano Safi Hamid: «La mia famiglia vive all'inferno. I talebani mi hanno ucciso la ragazza»

Luca Molinari

«Ho paura che i talebani uccidano i miei familiari. Ho cercato in tutti i modi di portarli qui in Italia, ma non ci sono riuscito, sono disperato». A parlare è Safi Hamid, ventiseienne afghano giunto in Italia quando non era ancora diciottenne al termine di un viaggio (a piedi) durato mesi, che lo ha provato profondamente nel corpo e nell'anima.

Safi Hamid negli anni passati ha ricevuto lo status di rifugiato politico e vive stabilmente a Parma dal 2016, dove si è integrato perfettamente. Da circa un anno è stato assunto a tempo indeterminato come corriere da Amazon e, per arrotondare lo stipendio, la sera consegna le pizze a domicilio per la pizzeria «Due di pizze» di via Abbeveratoia.

«Venerdì scorso, dopo aver sentito che sarebbero stati organizzati dei voli dal governo italiano per portare qui gli afghani che erano maggiormente a rischio, ho chiesto un permesso di lavoro e sono andato subito a Roma, al ministero degli Esteri - racconta -. Sono stato ricevuto da un funzionario, ma si è limitato soltanto a fornirmi un indirizzo mail in cui scrivere le generalità dei miei familiari».

Il padre, la madre, la sorella e i fratelli di Safi Hamid abitano a Jalalabad, una città dell'Afghanistan orientale vicina al confine con il Pakistan, dove hanno preso il predominio i talebani.

«I miei familiari ormai vivono chiusi in casa perché uscire è diventato molto pericoloso - racconta preoccupato -. Mia sorella è iscritta all'Università e fino a due settimana fa si recava da sola ai corsi. Ora invece non si sente sicura neppure tra le mura di casa».

I talebani passano casa per casa «e fanno quello che vogliono - aggiunge il giovane rifugiato -. Mio padre era un militare che ha collaborato per il governo afghano. Ora che i talebani hanno preso il comando è in grave pericolo. Dal mattino alla sera non faccio altre che pensare a come aiutare i miei familiari. Le sto provando tutte, ma senza risultato».

Safi Hamid lancia quindi un appello: «Se qualcuno può aiutarmi a trasferire in Italia i miei familiari si faccia avanti, ogni giorno che passa aumenta il rischio che possano essere uccisi dai talebani».

Lo scorso marzo il giovane rifugiato ha perso la sua futura moglie, uccisa in un attentato per mano dei talebani. «Era una infermiera impegnata nelle vaccinazioni antipolio - ricorda commosso -. E' stata uccisa assieme ad altre operatrici sanitarie in due attacchi dei talebani. Avevo preparato tutti i documenti per farla venire qui in Italia, doveva arrivare già un anno fa, ma l'emergenza Covid ha bloccato tutto. E' morta in modo eroico, mentre vaccinava dei bambini indifesi».

Safi Hamid si trova molto bene nella nostra città che lo ha «adottato» con calore fin dal suo arrivo. «I primi tempi sono stato accolto da Svoltare - ricorda - ho imparato l'italiano, ho frequentato un corso di formazione e ho fatto il cameriere in vari locali. Ora lavoro in Amazon come corriere e, quasi tutte le sere, una volta terminato il turno, vado a consegnare le pizze a domicilio per la pizzeria Due di pizze».

«Sono giornate parecchio impegnative - prosegue Safi Hamid - ma sono molto felice di aver raggiunto la mia autonomia. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questi anni e il governo italiano per avermi permesso di vivere qui. Ora spero di poter condividere questa grande gioia con i miei familiari».