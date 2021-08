Le baby gang della Ghiaia fra risse e coltelli

Giuseppe Milano

Si sono divisi strade e piazze. Hanno luoghi precisi dove si ritrovano e, come successo nei giorni scorsi, capita anche che si scontrino fra loro nelle «zone di confine», armati pure di coltello. Sono le bande di giovani e giovanissimi che hanno «occupato» una fetta del centro storico di Parma. C'è quella che si muove fra piazzale San Bartolomeo e via Carducci, quella «appostata» fra piazzale Barezzi e piazzale Paer con tanto di scritte e graffiti sui furgoni della Fondazione Teatro Regio e, ciclicamente, sul retro dello stesso teatro. Più lontano ancora, ecco quella con sede nell'angolo di piazza della Pace. Sul fronte opposto c'è il nutrito gruppetto di viale Mariotti, che bivacca fra la fermata dell'autobus e la scala rotonda che scende in Ghiaia. «Questo è uno dei gruppi che è stato coinvolto nell'ultima rissa - racconta un commerciante -. Ne sono sicuro perché ormai li conosco. Sono sempre qua che gironzolano attorno».

L'ultimo «scontro» è di giovedì scorso. «Erano giovani, giovanissimi. Prima le frasi di scherno, poi le urla, gli spintoni e alla fine calci e pugni. Ma il peggio è stato quando, in mezzo a loro, uno ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a farlo roteare in mezzo agli altri. Nessuno per fortuna si è fatto male e quando hanno sentito le sirene del 113 sono scappati tutti». Erano da poco passate le 17 in piazza Ghiaia e tre vetture della polizia e una dei carabinieri sono arrivate a forte velocità. Gli agenti sono scesi con in mano il manganello di ordinanza, qualcuno indossava addirittura il giubbotto antiproiettile. Forse hanno anche fatto in tempo a vedere l'ultimo ragazzo salire sulle scale della Ghiaia, ma dei partecipanti alla rissa non c'era più traccia.

L'ultimo regolamento di conti fra i gruppi di ragazzi è finito così. Un confronto raccontato da un paio di commercianti che hanno dato l'allarme e che, puntualmente, dalle vetrine dei propri negozi, vedono i «movimenti» di questi gruppi. E spuntano anche altri dettagli sulla rissa. «Prima si sono spinti contro le vetrate del supermercato e poi se le sono date di santa ragione. Attorno c'erano le ragazze che li incitavano a picchiarsi e una, quando è spuntato il coltello, è arrivata addirittura a urlare: “Bucali tutti!”».

Mentre raccontavano cosa era successo anche alle forze dell'ordine e ai passanti, un paio di ragazzi era anche ritornato in piazza ironizzando a voce alta: «Ma come? Non ci arrestano?». «Sì, erano fra quelli che si picchiavano, ma io non li ho segnalati alla polizia», rivela uno dei testimoni. Già, perché quei gruppi di ragazzi, baby gang a tutti gli effetti, fanno anche un po' paura a chi abita o lavora qui. «Paura che possano mettere in atto delle rappresaglie, come una vetrina imbrattata o danneggiata. Magari un vetro rotto da una sassata o qualcosa di peggio sulle auto parcheggiate». Allora se si racconta lo si fa in modo anonimo.

«Sono ragazzi di età compresa fra i sedici e i vent'anni, italiani e non», mix perfetto anche fra residenti in città e fuori. In parte compagni di scuola, in parte amici di amici che hanno stabilito di fare gruppo, di farsi la banda. E come nei film della New York anni '70, giocare a spartirsi il territorio. Qualche volta drammaticamente con un coltello in mano.