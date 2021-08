Massima a 35 gradi, ma da oggi si respira

Gian Luca Zurlini

Il «colpo di coda» di Lucifero, l'anticiclone africano che aveva fatto boccheggiare tutta Italia e anche Parma nei giorni del Ferragosto, era previsto e c'è stato, anche se in forma leggermente ridotta rispetto a sette giorni fa. Ma da oggi le temperature scenderanno e si riporteranno a valori sotto i 30 gradi, comunque più vicini alle medie del periodo.

Massima sopra i 35 gradi

Ieri la massima, alla stazione Parma centro di MeteoParma, è arrivata a toccare i 35 gradi, 3 in meno del giorno di Ferragosto, il più caldo dell'estate 2021 e anche il 15 agosto più bollente di sempre nella storia di Parma. La minima è stata invece di 22,1, entrambi valori ben al di sopra delle medie dell'ultima decade di agosto.

La domenica è stata poi resa più «infuocata» dall'alto tasso di umidità, vicino al 40%, dovuto all'avvicinarsi della perturbazione che oggi potrebbe (ma sulla città non è sicuro) portare forti temporali e piogge, ma soprattutto porterà un deciso abbassamento della temperatura, destinata a scendere sotto i 30 gradi nella massima e sotto i 20 nella minima notturna.

Addio al grande caldo?

Il maltempo che colpirà oggi il nostro Paese potrebbe anche significare il definitivo addio al grande caldo, che ha caratterizzato fin qui quasi tutto il mese di agosto e anche buona parte del resto dell'estate da inizio giugno, con temperature costantemente sopra i 30 gradi. Le previsioni indicano infatti un tempo che domani riporterà sole stabile, ma con aria decisamente più fresca, tanto che non è escluso che alla sera si debbano rispolverare anche in città i maglioncini ormai da settimane dimenticati negli armadi. Non è escluso inoltre l'arrivo di ulteriore maltempo nella giornata di venerdì, che porterebbe un ulteriore abbassamento della temperatura e la conclusione definitiva del periodo del «solleone». Intanto già oggi non si dovrebbero superare i 27-28 gradi di massima, con leggera risalita fra domani e mercoledì.

Siccità prolungata

Fin qui in agosto in città c'è stata una sola giornata con pioggia, il 2: oggi potrebbe essere il giorno del suo ritorno, anche se le previsioni non indicano una certezza assoluta. Fin qui l'estate del 2021 si è comunque caratterizzata, a Parma e provincia, per una forte carenza di precipitazioni, inferiori del 60 per cento alle medie del periodo. L'unica curiosità riguarda il Po, che invece ha una portata superiore alle medie stagionali grazie ai nubifragi che a più riprese hanno colpito Lombardia e Piemonte nelle scorse settimane.

Ozono nella norma

Nonostante il caldo, infine, l'ozono ha avuto valori nella norma negli ultimi giorni e in tutte le stazioni del Parmense fin qui gli sforamenti giornalieri sono rimasti al di sotto dei 30 giorni annui stabiliti come massimo consentito dalla normativa europea. Ieri in Cittadella il valore è stato di 96 microgrammi a fronte dei 120 della soglia del valore obiettivo.