Morto a 49 anni Leonardo Miracca, il manager sempre sorridente

Si è spento a soli 49 anni, venerdì scorso all'ospedale Maggiore, Leonardo Miracca, stroncato da un male che aveva dovuto affrontare per la seconda volta. Per sei anni assistente dell'ex amministratore delegato della Maselli Misure, Giovanni Maselli, e dall'anno scorso manager della filiale italiana dell'azienda tedesca Loehrke di Lubecca, Miracca era molto conosciuto e stimato sia professionalmente che umanamente.

Leo (così lo chiamavano gli amici) lascia la moglie Federica Vettori, titolare della «Dragomanno servizi linguistici», e i figli Edoardo, 13 anni, che frequenta la media Don Cavalli, e Anna, 16 anni, studentessa del Marconi.

Già giovanissimo, Leonardo si era fatto apprezzare per il carattere aperto, franco, disponibile. Scout nel gruppo Parma 1, aveva continuato a frequentare l'ambiente diventando, in età adulta, un «cambusiere», un volontario che preparava i pasti durante i campi scout. Proprio in una di queste occasioni aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, Federica, capo scout del gruppo Parma 4.

Nel 2001 il matrimonio e poi i figli, «la mia forza e la mia motivazione», come diceva ai medici durante le ripetute degenze in ospedale.

Per un periodo era stato una promessa della pallavolo nella squadra giovanile della Maxicono. Un'esperienza che in seguito aveva messo a frutto allenando una squadra femminile di Reggio Emilia e soprattutto collaborando alla Scuola di sport Barilla con Elio Volta e Carlo Devoti.

Dopo il diploma al liceo Marconi - dove ha insegnato per anni matematica e fisica il padre Giovanni Miracca - Leonardo aveva iniziato a lavorare alla Tecnomotor come responsabile di produzione. Era poi passato nel settore chimico ed era infine approdato alla Maselli come braccio destro del titolare Giovanni Maselli, che lo ricorda con rimpianto: «Un collaboratore onesto e leale, il miglior assistente possibile. Impossibile litigare con lui. Empatico, attento ai rapporti umani, sensibile, sempre sorridente. Un uomo giovane con la tempra di un uomo di altri tempi, dedito al lavoro e alla famiglia. Una persona che mai avremmo voluto perdere».

Nel 2019 Leonardo aveva lasciato la Maselli ed aveva iniziato nel 2020 una nuova avventura professionale con l'azienda tedesca Loehrke, che si occupa di sistemi di sanificazione in ambito alimentare. Si era trasferito a Lubecca, dove si trova la sede principale, ed era poi tornato a Parma dove avrebbe dovuto gettare le basi per una filiale, se le sue condizioni di salute non fossero improvvisamente peggiorate.

La malattia si era presentata la prima volta nel 2011. Una battaglia dura, ma che sembrava vinta, grazie anche alla fede e alla tenacia del paziente. A settembre, ricorda Federica, sarebbero scattati i dieci anni di follow up, un termine che avrebbe dovuto sancire la fine di quel brutto capitolo. Invece, a giugno, il male è tornato. Leonardo ha subito un grosso intervento ed è rimasto in ospedale per due mesi, prima di arrendersi.

«Da lui ho imparato ed avuto tanto: un amore pieno, autentico, una famiglia unita e due splendidi figli. Mi mancherà tantissimo» dice con la voce rotta Federica. Che ricorda l'impegno del marito nel volontariato (insieme avevano viaggiato in Brasile con il gruppo «Mission» fondato dal Parma 4 e dalla parrocchia di Santa Maria del Rosario), ma anche i suoi hobby e i momenti spensierati: la fotografia, la montagna, il mare della Liguria (la regione materna), la bici da corsa, lo sci, la chitarra, una cerchia di amici cari e fidati.

Il rosario sarà recitato oggi alle 20,30 nella chiesa di San Giovanni Battista, in via Sette Fratelli Cervi, la stessa dove domani alle 10,30 si terrà il funerale. m.t.