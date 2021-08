Prada: «La Tep garantirà il trasporto di tutti gli studenti»

Gian Luca Zurlini

Quando il 13 settembre riprenderanno le lezioni scolastiche a Parma e provincia non ci saranno problemi per il trasporto degli studenti. A dirlo è il presidente della Tep con cui abbiamo fatto il punto della situazione quando mancano tre settimane alla piena ripresa delle lezioni.

Presidente, con il riempimento dei bus fissato all'80% riuscirete a trasportare tutti gli studenti?

«La risposta è sì, senza dubbio. Questo perché anche prima del Covid il nostro servizio al massimo raggiungeva punte di riempimento dei mezzi dell'85 per cento. Per questo posso dire che, se la norma rimarrà questa, non ci saranno problemi per i ragazzi a utilizzare i nostri bus. Qualche difficoltà potrebbe esserci solo nel primo mese con gli orari provvisori, ma sarà superabile».

Come affronterete questa riapertura delle scuole? Potenzierete comunque il servizio?

«Lei deve pensare che a giugno abbiamo concluso le lezioni con riempimento al 50%. C'erano 160 corse in più e riuscivamo comunque a garantire fino al 75% della domanda. Con questa nuova situazione avremo invece solo 30 corse in più, proprio per ridurre l'affollamento dei mezzi, ma potremo trasportare tutti».

Il ministro Giovannini ha parlato di bigliettai, corse dedicate per le superiori, orari scaglionati di ingresso e altro ancora. A Parma questo non sarà necessario?

«Assolutamente no. Queste misure sono state annunciate pensando alle realtà di metropoli come Roma e Milano, che hanno però esigenze di trasporto pubblico diverse rispetto a Parma. Qui le fasce orarie di utilizzo dei bus sono già differenziate per tipologie di utenti e fra le 7 e le 8 ci sono quasi solo studenti. Quanto ai controlli, la Tep già da prima del Covid aveva predisposto squadre di controllori che continueranno a salire sui mezzi per controllare non solo il pagamento del biglietto, ma anche l'utilizzo della mascherina e il riempimento dei mezzi. Quanto allo scaglionamento degli orari scolastici, ne abbiamo parlato con i presidi già lo scorso anno: creerebbe soltanto più problemi sia a noi che agli studenti e alle loro famiglie. E dunque non sarà necessario, perché autobus e corriere saranno in grado di rispondere alla domanda di trasporto».

Un'altra questione riguarda l'eventuale pericolo di contagio sui bus affollati. Cosa fate al riguardo?

«Guardi, la questione del riempimento dei mezzi, in tutta Europa, è stata posta solo in Italia e ha creato un equivoco sulla pericolosità dei bus. Premesso che la situazione dei treni è diversa, gli autobus fanno fermate frequenti e dunque i calcoli, non nostri ma degli scienziati degli altri paesi, dicono che nel giro di massimo 3 minuti sui bus c'è un ricambio completo dell'aria grazie all'apertura e chiusura frequente delle portiere. Il rischio è dunque quasi lo stesso che si corre all'aria aperta. Molto più importante della percentuale di riempimento sarebbe l'obbligo di uso delle mascherine Ffp2 sui bus».

Ci spieghi questa sua affermazione.

«E' molto semplice: quel tipo di mascherina riduce di 25 volte il rischio di contagio rispetto a quella chirurgica. E questo è tanto vero che in Germania, dove non c'è mai stato nessun obbligo rispetto al riempimento dei mezzi, quando l'epidemia supera certi parametri c'è l'obbligo della Ffp2 sui mezzi pubblici. E' una misura che ha costi ridotti e una maggiore efficacia rispetto alla riduzione della capienza dei mezzi».

Pensate di introdurre ancora gli steward per il controllo dell'accesso ai mezzi?

«Col riempimento all'80% non sono più così importanti, ma stiamo valutando di reintrodurli almeno nel primo periodo scolastico per dare un supporto agli studenti nell'uso dei bus».

E dal lato economico la Tep è in grado di sostenere le ulteriori spese per le corse in più?

«Fortunatamente sì, anche se il Governo deve ancora erogarci i contributi per le maggiori spese del 2021. La Regione ci ha però anticipato una parte dei fondi e partivamo anche da una situazione solida, per cui contiamo di non avere problemi particolari».