Il commovente addio all'alpinista

Maria Chiara Pezzani

Una carrellata di fotografie attaccate alla bara di legno chiaro. Frammenti di una vita troppo breve, attimi e sorrisi immortalati insieme agli amici, ricordi che ora saranno eterni e che nel giorno dell'ultimo saluto proprio gli amici hanno voluto raccogliere per accompagnare e salutare Damiano Cavalli.

Ed erano tante le persone che ieri nella chiesa di Lugagnano Superiore hanno voluto rivolgere una preghiera e un ultimo saluto al 26enne ingegnere di Parma, originario del paesino di Monchio delle Corti, tragicamente scomparso giovedì in Val Seriana, nel bergamasco, dove era giunto per scalare la cima del Pizzo Coca.

Le mascherine sono incapaci di celare gli occhi gonfi e la commozione di una comunità intera, che si è stretta intorno alla mamma Paola, al papà Stefano, ai fratelli Dario, Daniele e Aurora, alla fidanzata Elisa, nel tentativo di dare loro conforto.

L'ultimo saluto nel paese natale del padre, dove Damiano amava trascorrere il tempo, avvolto tra quelle rassicuranti montagne dove era sbocciata la sua passione per l'alpinismo e quel desiderio di scalare vette sempre più alte.

Damiano era figlio, fratello maggiore, fidanzato, amico, volontario della Croce Rossa e dell'Avis.

«Era una persona semplice. Non l'ho mai sentito negativo verso qualcuno, ha voluto bene a tutti quelli che ha conosciuto. E questa cosa è importante - le parole strozzate dal dolore del papà Stefano che ha preso parola al termine della cerimonia -. Grazie a chi gli ha voluto bene».

«Il primo fiore nel giardino di questa famiglia – lo ha definito il parroco don Giuseppe Liju Melandassery -. Non abbiamo parole in questo momento, perché le parole non hanno significato. Il vostro cuore è pensante. Siamo tutti in silenzio, la parola non esce. Damiano aveva tanti sogni, passioni, gli piaceva la compagnia, era disponibile per gli altri, poteva fare ancora tanto. Gli diciamo arrivederci. Non lo vedremo ma vivrà nei nostri cuori, nei nostri pensieri, ricordando tutto quello che ha fatto per la famiglia, per gli amici e ringraziamo Dio per averci donato Damiano».

«Più delle parole conta l'essere vicino alla famiglia – ha detto don Aldino Arcari, parroco di Sorbolo e amico di Stefano -. Damiano amava la montagna e la montagna per noi cristiani è simbolo di Dio».

«Era un volontario, una cosa straordinaria, perché pensava agli altri. A far del bene. Preoccupiamoci di far del bene – ha concluso don Aldino – perché rimarrà per sempre».