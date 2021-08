Morì a 33 anni, il giudice: «Anomalia congenita non riscontrabile prima o durante l'intervento»

Georgia Azzali

Un'anomalia anatomica. Che solo una risonanza magnetica avrebbe potuto rilevare. Ma non ci sono linee guide che suggeriscano di effettuare questo accertamento prima dell'intervento per la stenosi del piloro contro cui Alessandro Petrillo doveva combattere da tempo. La prima operazione, il 15 settembre 2017. Poi le complicanze. Sempre più gravi, fino alla morte, a soli 33 anni, un mese e mezzo dopo all'ospedale di Vaio. Secondo il giudice, però, non ci furono responsabilità, da parte dei chirurghi Piero Lugani e Stefano Rollo, accusati di omicidio colposo e assolti il 21 giugno scorso.

«Alla luce del complesso ragionamento svolto dal collegio peritale e in assenza di qualsivoglia vizio logico di tale ragionamento - si legge nelle motivazioni della sentenza depositata nei giorni scorsi - non emerge, quanto alla fase intraoperatoria, che vi sia stata violazione delle regole cautelari che devono informare l'arte medica, né tanto meno delle regole cautelari specificamente contestate nel capo d'accusa».

Perché è sulla tipologia e sull'esecuzione dell'intervento che era incentrata l'imputazione. E su questi due aspetti il giudice ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dei periti nominati che «hanno sostenuto - si legge nella sentenza - che la scelta del tipo di intervento doveva ritenersi corretta alla stregua della migliore scienza ed esperienza medica a fronteggiare il quadro clinico presentato dal Petrillo e che non sono emersi in relazione a detta pratica operatoria percorsi procedurali discutibili».

Tipo di intervento e procedure corrette. Ma allora cosa ha portato alla morte di Petrillo, un uomo giovane che non aveva altre patologie? Secondo i periti del giudice, è quel primo intervento che poi progressivamente porterà alla pancreatite e al decesso. In particolare tutto nasce dalla sutura effettuata «che ha interessato sia la papilla di Vater sia un dotto pancreatico accessorio (dotto di Santorini) che drenava in maniera automaticamente anomala (ovverosia direttamente in cavità addominale)».

L'anomalia. Quell'alterazione congenita che non poteva essere individuata dalla tac, eseguita quattro giorni prima dell'intervento, ma nemmeno durante l'intervento, «il dotto di Santorini essendo di un millimetro circa», scrive il giudice. Solo la risonanza avrebbe potuto fotografare l'anomalia, ma non era un esame «previsto» e «richiesto» per quel tipo di intervento, secondo il giudice. Che ha anche detto no alla trasmissione degli atti in procura per l'apertura di un nuovo fascicolo relativo a eventuali omissioni commesse nella fase diagnostica, prima dell'intervento, come richiesto dal pm durante la discussione in udienza. Ma la procura si prepara a fare appello.